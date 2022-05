Templombúcsút és falunapot ünnepelt Torda

2022. május 17. 23:33

Tordán a Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt templom ünnepét az idén - két év kényszerszünet után - újra megtarthatták: Torda legnagyobb ünnepsége a búcsú, illetve falunap. Erre az alkalomra sok vendég érkezett, hiszen néhány testvértelepülésről is jöttek képviselők, így az erdélyi Újszentesről, az anyaországi Balástyáról, továbbá a vajdasági Pacsérról és Feketicsről.

Torda ősi magyar címere – wikipedia

A köztársasági és tartományi képviselők, tisztségviselők is többen tiszteletüket tették a tordaiak nagy ünnepén, de jelen volt Balogh György, a Szabadkai Főkonzulátus konzulja is.

A templombúcsúi szentmisét Mellár József atya celebrálta, de közreműködött Elias Ohoiledwarin atya és Tapolcsányi Emánuel atya, és a helybeli plébános, Masa Tamás atya.

A búcsú alkalmával a múltról sem feledkeznek meg, ezúttal is megkoszorúzták a Torda újratelepítésének évfordulójára állított emlékkeresztet, majd a falu központjában álló második világháborús emlékműnél is elhelyezték a virágokat, továbbá a temetőkápolna falán felavatott első világháborús emléktáblánál is főt hajtottak. A híres tordaiak emlékét is megidézték, koszorú került Fejes István amatőr festő házának falán lévő emléktáblához, csakúgy dr. Berényi János növénynemesítő szülőházán is megkoszorúzták az emléktáblát, valamint Dobai József, helytörténész emléktáblájánál is elhelyezték az emlékezés virágait.

A délután folyamán csirkepaprikást főztek a versenyzők, a zsűri 37 mintát értékelt, közben a sportpályán kialakított színpadon a muzslyai zenészek szórakoztatták a vendégeket, Palatinus Ervin vezetésével. Estefelé Gúth Emília udvarnoki fiatal énekesnő mutatkozott be, majd Szegedről érkezett tűzzsonglőrök szórakoztatták a jelenlevőket.

Az esti nagykoncerten a magyarországi Lóci Játszik lépett színpadra. A szombat esti program tűzijátékkal zárult.

Vasárnap lesz kirakodóvásár, valamint a gyereket a sportközpontban körhinták és különféle játékok várják.

Kónya-Kovács Otília



