NB I - MLSZ-bejárás a Kecskemét stadionjában

2022. május 19. 10:20

Megtartották az első bejárást a Széktói Stadionban a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékeseinek és az élvonalba frissen feljutott Kecskeméti TE, illetve a város vezetésének részvételével.

A klub honlapjának szerdai híre szerint az esemény nem titkolt célja az volt, hogy felmérjék, milyen követelményeknek kell feltétlenül megfelelnie a létesítménynek ahhoz, hogy NB I-es mérkőzéseket rendezhessenek benne.

A találkozón ott volt Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, valamint Salacz László országgyűlési képviselő is. A bejárás alapján készül majd egy forgatókönyv arról, hogy mit és hogyan kellene fejleszteni, de mindenképpen további egyeztetésekre lesz szükség - olvasható a kecsekmetite.hu-n.

"Az NB I-es licenckérelmünkben az MTK stadionját jelöltük meg, de erre azért is volt szükség, mert a leadási határidőig innen érkezett kész és konkrét ajánlat klubunkhoz egy előírásoknak megfelelő stadionra - mondta Filus Andor, a KTE ügyvezetője a jövőbeli hazai mérkőzések helyszínével kapcsolatban. - Azóta más létesítményekkel is felvettük a kapcsolatot, de nagyon bízunk benne, hogy saját pályánkon szerepelhetünk az élvonalban. Ezért dolgozunk jó ideje, és keressük a megoldást. Ez a találkozó is ezt a folyamatot erősíti, és azt rögtön le is szögezném, hogy mindenki annak örülne, ha a KTE-nek nem kellene albérletben játszania, így a városvezetés és az MLSZ is."

A Kecskeméti TE Hufbau feljutása az NB II-ből hétfőn vált biztossá, otthona, a Széktói Stadion azonban jelenleg nem alkalmas NB I-es mérkőzések megrendezésére.

MTI