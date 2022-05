Vissza kell állítani a piaci viszonyokat a lakossági jelzáloghiteleknél

2022. május 20. 14:52

A változó kamatozású lakossági jelzáloghitelekre korábban kamatbefagyasztást rendelt el a kormány, a Magyar Bankszövetség szerint azonban a reális gazdasági növekedés és a versenyképesség érdekében kívánatos a piaci viszonyok visszaállítása - közölte a szervezet az éves testületi ülését követően az MTI-vel pénteken.

Mint írták, a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormányok és a jegybankok gazdaságélénkítő programokat vezettek be, a kereskedelmi bankok pedig növelték piaci aktivitásukat. Ezek hatására a globális gazdasági visszaesést sikerült elkerülni, viszont az inflációs nyomás világszerte megjelent.



A magyar kormány és a jegybank is innovatív megoldásokkal támogatta a gazdaság fejlődését, így kiterjesztette a családtámogatási rendszert, erősítette a kkv-hitelezést és a vállalati kötvénykibocsátást, valamint elindította a lakosság számára a Zöld otthon programot. Ezeket a bankszektor sikeresen közvetítette az ügyfelek felé.



Emlékeztettek, hogy az infláció 2021 őszi ugrásszerű emelkedése miatt a kormány az árintézkedések részeként a változó kamatozású lakossági jelzáloghitelekre kamatbefagyasztást rendelt el. "Ezek a nem piaci eszközök az infláció hatásától rövid távon ugyan megvédik a fogyasztókat, de fenntartásuk hosszabb távon más területekről elvonást, így torzítást eredményez. A reális gazdasági növekedés és a versenyképesség érdekében kívánatos a piaci viszonyok visszaállítása" - fogalmaz a közlemény.



Hangsúlyozták, hogy az EU átlagát meghaladó gazdasági növekedéshez aktív és erős magyar bankszektorra van szükség. A bankszektor az elmúlt egy évben tovább tudta növelni hitelezési aktivitását, forrásgyűjtő képességét, állampapír-állományát, és szilárdabbá tette tőkehelyzetét. A bankszövetség bízik abban, hogy a bankszektor a kormánnyal és a jegybankkal együttműködve a jövőben is a gazdasági növekedés stabil motorja lehet. Az együttműködés eredményeként emelkedhet az ország tőkevonzó képessége, tovább erősödhet a bankok iránti bizalom, mindezek együttesen javíthatják az ország nemzetközi elismerését, és előidézhetik megfelelő minősítését.



A bankszövetség több megüresedett pozícióra új vezetőket választott: az elnökség új tagja Tóth Balázs (Unicredit Bank), a felügyelőbizottság új elnöke Guy Libot (K&H Bank), a felügyelőbizottság új tagjai Schopp Andrea (Oberbank), Sándor András (Takarékbank). Az új tisztségviselőket a 2023. évi teljes tisztújításig választották meg - közölték.

MTI