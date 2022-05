Müller Cecília: kiváló minőségű az ivóvíz Magyarországon

2022. május 20. 15:55

A vezetékes ivóvíz kiváló Magyarországon, folyamatos a víz minőségének mérése, ellenőrzése - erről az országos tisztifőorvos beszélt a vízfogyasztást népszerűsítő Happy hét kampány nyereményátadóján pénteken Budapesten.

Müller Cecília elmondta, mind a szolgáltatók, mind a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) rendszeresen vizsgálja az ivóvizet, és az évente több tízezer mintán nagyjából 900 ezer vizsgálatot végez.



Jelezte, Magyarország szerencsés helyzetben van, hiszen a csapból egészséges, jó minőségű víz folyik.



Kitért arra: az ivóvizet vizsgálják mikroműanyagokra és hormonokra is, és az eredmények szerint ezek az anyagok csak "nyomokban fedezhetők fel" a felszíni vizekben, az ivóvízben még nem, hiszen a parti szűrésű kutak megszűrik ezeket a szennyeződéseket.



A szakember hozzátette: az emberi szervezet anyacsere-folyamataihoz szükség van a vízre, és nem szabadna feltétlenül csak a szomjúságérzetre hagyatkozni. Egy felnőtt átlagos napi vízfogyasztása 2-2,5 liter, ami természetesen több lehet hőség idején, testmozgás vagy erős fizikai munka miatt.



Az elegendő vízfogyasztásnál is fontos odafigyelni az idősekre és a gyerekekre - tette hozzá.



Müller Cecília szerint a környezetterhelés szempontjából is előnyös a vezetékes vizet választani a palackozott helyett, a cukros üdítők pedig negatívan befolyásolják a szervezet működését.



A közoktatási intézményeknek szóló, ivóvízfogyasztást népszerűsítő Happy hét program elindítója, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója arról beszélt, hogy az intézet folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság egészségi állapotát, szakmai ajánlásokat készít a különböző szakterületekhez.



A lakosság folyadékfogyasztási szokásairól is több felmérés készült az elmúlt években, hiszen fontos a jó minőségű és elegendő folyadékbevitel - emelte ki.



Az immár 12. éve az iskoláknak megrendezett Happy hét program és a felnőtteknek szóló Aqua challenge kampány is azt szolgálja, hogy felhívja a figyelmet a tiszta, jó minőségű ivóvíz fogyasztására.



Feigl Edit, az OGYÉI főigazgató-helyettese ismertette: évről évre több iskola jelentkezik a programra, és egyre több általános iskola biztosítja a mosdón kívüli vízivási lehetőséget a gyerekeknek. Minden régióban javultak az ingyenes vízvételi lehetőségek az oktatási intézményekben - emelte ki.



Az idei Happy hetet a víz világnapjához kapcsolódóan március 21. és 25. között rendezték meg, a programhoz 884 oktatási intézmény - 5275 iskolai osztály és 1748 óvodai csoport - csatlakozott.



A kampányhoz kötődő pályázati anyagot benyújtó iskolák közül öt intézmény részesült 100-100 ezer forintos nyereményben, amelyből sporteszközöket, játékokat vásárolhatnak.

MTI