Nagyobb adóskockázatot jelző szintre minősítette vissza Ukrajnát a Moody's

2022. május 21. 00:14

Az eddigieknél is nagyobb adóskockázatot jelző szintre minősítette vissza Ukrajnát pénteken a Moody's Investors Service, elsősorban azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy az Ukrajna elleni orosz invázió elhúzódásával növekszenek az ukrán adóssághelyzet fenntarthatóságát terhelő kockázatok.

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi "Caa2"-ről egy fokozattal "Caa3"-ra minősítette vissza Ukrajna devizában és hazai valutában fennálló hosszú lejáratú szuverén adósságállományának osztályzatát.



A cég az új besoroláson is további leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást hagyott érvényben.



A Moody's módszertani meghatározása alapján a "Caa3" minősítés nagyon magas adóskockázatra figyelmezteti a befektetőket.



A "Caa3" besorolás kilenc fokozattal marad el a befektetési ajánlású sáv alapfokától, amely a Moody's osztályzati metodikája alapján "Baa3".



A leminősítés indoklásában a Moody's kiemeli azt a véleményét, hogy jóllehet a nemzetközi közösség Ukrajna nagyarányú pénzügyi támogatására vállalt kötelezettségeket, és ez enyhíti az azonnali likviditási kockázatokat, az államadósság jelentős emelkedése azonban középtávon valószínűleg fenntarthatatlannak bizonyul, és az ebből eredő aggályok hátráltathatják Ukrajna további hozzáférését a kereskedelmi adósság törlesztését célzó hivatalos finanszírozásokhoz.



Az elemzés szerint az orosz invázióval kezdődött katonai konfliktus a Moody's kezdeti várakozásainál hosszabb ideig elhúzódhat, és ez növeli annak a valószínűségét, hogy szükségessé válik az ukrán adósságállomány átstrukturálása, a magánszektorbeli hitelezőket pedig eközben veszteségek érhetik.



A Moody's pénteki előrejelzése szerint az ukrán hazai össztermék (GDP) az idén 35 százalék körüli mértékben zuhanhat reálértéken.



A hitelminősítő becslése szerint a harcoktól érintett, illetve az orosz haderő által elfoglalt ukrajnai térségek a háború előtt megtermelt éves ukrán GDP-érték 20 százalékát adták.



A Moody's az ukrán államadós-osztályzat pénteki leminősítéséhez fűzött indoklásában kiemelte azt is, hogy becslése szerint az ukrán államháztartás idei finanszírozási igénye hozzávetőleg 50 milliárd dollár - a 2022-re várt hazai össztermék 35 százaléka - lesz, és a GDP-arányos államadósság-ráta az idén 90 százalék környékére emelkedik a 2021 végén mért 49 százalékról.



Az elhúzódó katonai konfliktusból eredő gazdasági károk súlyossága hosszan tartó negatív hatásokat gyakorol az állami finanszírozásra, és ez is növeli az adóssághelyzet fenntarthatóságát terhelő kockázatokat - áll a Moody's elemzésében.



Az ukrán gazdaságban más nagy londoni elemzőházak is összeomlásszerű visszaesést várnak az idei évre.



Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a minap Londonban bemutatott, jelentősen rontott éves térségi előrejelzésében közölte: várakozása szerint az ukrán hazai össztermék az idén 30 százalékkal zuhan, és ez a szűkebb kelet-európai és kaukázusi régióban is átlagosan 18,4 százalékos GDP-zuhanást okoz 2022 egészében.



Az EBRD Ukrajnán kívül Örményországot, Azerbajdzsánt, Georgiát és Moldovát sorolta ebbe a csoportba.



A londoni pénzintézet az ukrajnai háború miatt soron kívül összeállított előző, márciusi előrejelzésben 20 százalékos ukrán gazdasági visszaesést jósolt 2022-re, vagyis azóta 10 százalékponttal rontotta tovább ezt a prognózisát.



A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató konglomerátum feltörekvő piacokkal foglalkozó londoni elemzőstábja e héten bemutatott helyzetértékelésében közölte: központi prognózisa azzal számol, hogy az ukrán GDP-érték 2022-ben 39 százalékkal zuhan.

MTI