Autóklub: Nincs szakmai alapja a tervezett budapesti lezárásoknak

2022. május 22. 21:55

Semmilyen szakmai alapja nincs a tervezett budapesti lezárásoknak a Magyar Autóklub szerint. Karácsony Gergely végleg kitiltaná az autósokat a pesti alsó rakpart egy részéről és fölmerült az is, hogy a Lánchídra se engednék vissza az autókat. A terv óriási felháborodást okozott, többen úgy vélik, hogy a főváros ideológiai alapon üldözi az autósokat. Karácsony Gergely két napja arról beszélt, hogy bringás forradalom zajlik Budapesten – számolt be az M1 Híradója.

Karácsony Gergely határozott álláspontja, hogy csökkenteni kell a gépjárművek számát Budapesten. A főpolgármester konkrét megoldást is talált arra, hogyan valósítsa meg az elképzelését. Azt tervezi, hogy lezárja a pesti alsórakpartot, és kitiltja az autókat a Lánchídról, mert ezzel szerinte sokkal élhetőbb és zöldebb lesz a főváros.

Hasonló, sokak szerint autósellenes intézkedései már korábban is voltak Karácsony Gergelynek. 2020 tavaszán szinte egyik napról a másikra alakítottak ki biciklisávot a Nagykörúton, ahol emiatt jelentősen nőtt a menetidő. Több felújítást pedig – a Blaha Lujza térét, a Lánchídét és pesti rakpartét – gyakorlatilag egy időben végeztek, így hatalmas dugók alakultak ki az egész városban.

A főpolgármester azt javasolta: akit zavar a várakozás, szálljon ki a járművéből.

Karácsony Gergely ugyanakkor állítja: ő mindenkinek a véleményét figyelembe veszi. Az autósok viszont erről mást gondolnak, szerintük a főpolgármester célja az, hogy ellehetetlenítse Budapest közlekedését.

Az Origo is arról írt, hogy a főpolgármester szándékosan uszítja egymás ellen az autósokat, bicikliseket, gyalogosokat, és két lépcsőben tenné élhetetlenné Budapestet.

Karácsony Gergely szerint a Lánchíd autómentessé tétele mellett szakmai érvek szólnak, a rakpart lezárására, vagy ahogy a főpolgármester fogalmaz gyalogosok előtti megnyitására pedig nagy az igény, amelyet egy felméréssel próbált alátámasztani. Ezzel szemben több más kutatás is azt mutatja, hogy a többség egyértelműen elutasítja a tervezett lezárásokat. Az Index harmincezer embert kérdezett meg egy nap alatt és kétharmaduk nem ért egyet Karácsony Gergely ötletével. De az érdekvédelmi szervezetek is tiltakoznak.

A Magyar Autóklub jogi képviselője, Tóth Zsuzsanna arra a kérdésre, hogy ideológiai vagy szakmai megfontolások vezérlik Karácsonyt azt mondta: semmilyen szakmai alapja nincs a lezárásoknak. Társadalmi párbeszéd sincs, az egyeztetések csak formálisak. Tóth Zsuzsanna szerint a tervek megfontolatlanok, és komoly következményekkel járnak, teljesen megbénulhat Budapest közlekedése.

„Ma sem hobbiból autóznak az emberek a rakparton, a belvárosban és sehol, az megy oda, akinek ott van dolga. És különösen a vállalkozók is nagyon határozottan érvelnek amellett, hogy nem lesz, aki felújítja az épületeket, nem lesz, aki szállít a különféle vendéglátóegységeknek, a hajóknak. A taxisok már most is azt mondják, hogy nem szívesen vállalnak a fuvart a VII.-VIII. kerületbe” – mondta.

A rakpart és a Lánchíd autómentesítése azt jelentené, hogy a jövőben az eddigieknél is nagyobb dugók lennének Budapesten. Szakemberek szerint Budapest észak–déli összeköttetése megszűnne, ráadásul az átterelt forgalom miatt a környéken lakók életminősége is romlana, nem beszélve arról, hogy nőne a légszennyezettség.

hirado.hu - M1