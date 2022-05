Márki-Zay sejtet, de nem nevezi meg, kik akartak lopni a kampányban

2022. május 23. 12:15

„Kikre gondol Márki-Zay? Kik azok a kampány szereplői közül, akik lopni akartak? Hogy hívják őket?” - veti fel a kérdést egy Facebook-posztban Ceglédi Zoltán politikai elemző annak kapcsán, hogy a baloldal bukott kormányfőjelöltje újabban arról beszél: azok támadják őt, akiket „nem hagyott a kampányban lopni”.

Márki-Zay arról írt a minap: „A most engem támadókat a kampányban is éppen az bosszantotta, hogy nem hagytam őket lopni”. Ceglédi viszont azt veti a baloldali jelölt szemére, hogy soha nem mond neveket, csak vádaskodik. „Nem mondta meg anno, hogy kik az árulók, akik összejátszanak a Fidesszel. Sem a meleg kormánytagokat. Most meg azt sem, hogy kik akartak lopni a kampányban” - emlékeztet Ceglédi, aki szerint „csak kéne már mondani neveket, legalább azokét, akik lopni akartak a kampány során. Mert ez így egyszerre nevetséges és szánalmas”.

„Kik akartak lopni név szerint? Tehát nem körülírva, célozgatva, sejtetve, nem is a szabóbálintos megoldással csak keresztneveket említve, nem is monogrammal, hanem rendesen a nevüket kimondva! Vezetéknevet és keresztnevet. Nem azt hazudva, hogy korábban már mondta, meg hogy »lehet tudni«. nem, nem. Kik ők? Egyszer már halljunk valódi választ, teljes neveket! Kik akartak lopni az ellenzéki kampány során? Hogyan hívják őket?! Ne mindig ez a rókamosolyú mellébeszélés legyen, ez a gyáva, név nélküli pletykálkodás! Kik? Akartak? Lopni? Név szerint!!!” - hangsúlyozta posztjában Ceglédi Zoltán.

MH