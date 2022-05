Közel háromszáz ukrajnai dzsúdós gyerek kap szállást és ellátást Kaposváron

2022. május 23. 13:30

A Nemzetközi Judo Szövetség és a kormány segítségével közel 300 gyerek és kísérőik érkeztek az országba Ukrajnából. Őket több megyei jogú városban, köztük Kaposváron helyezték el, ahol így már nem csak menekült úszók, de fiatal judósok is edzenek - közölte Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

Magyarországon keresztül eddig több mint 700 ezer ember menekült el a háború borzalmai elől, akiknek minden segítséget megadunk - írta a kormányszóvivő. A politikus beszámolt róla, hogy a Kaposváron levő gyerekek a kelet-ukrajnai Harkivban közel két hónapot töltöttek pincékben a kialakult harcok miatt. Van köztük olyan, aki maga is szerzett sérüléseket, a belé fúródó repeszek miatt pedig jelenleg is orvosi kezelésre szorul. Távol a szülőktől, távol az otthontól az edzőik és a kísérőik vannak velük. Természetesen minden segítséget megkapnak: szállás, edzéslehetőség, orvosi ellátás vagy éppen a mindennapokhoz szükséges eszközök.

Szentkirályi Alexandre hozzátette, beszélgetett az edzőkkel is, akik elmondták, hogy nagyon hálásak azért a segítségért és barátságos fogadtatásáért, amit itt kapnak. A kormányszóvivő hangsúlyozta: hogy ők, mi is reméljük, hogy Ukrajnában mielőbb béke lesz. A kormány továbbra is a béke pártján áll. Továbbra is folytatjuk azt a humanitárius segítségnyújtást, amiben a kormányzat, a hatóságok, az önkormányzatok, a civil szervezetek és az önkéntesek együtt dolgoznak. Bejegyzése végén Szentkirályi Alexandra köszönetet mondott Kaposvárnak, a gyerekek elhelyezésében részt vevő megyei jogú városoknak, a karitatív szervezeteknek és az önkénteseknek is.

