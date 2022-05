Megölték a párizsi katari nagykövetség egyik őrét

2022. május 23. 18:15

Hétfő hajnalban egy mentálisan zavart férfi megpróbált behatolni a párizsi katari nagykövetség területére, és megtámadta, majd megfojtotta az őt feltartóztatni próbáló őrt - jelentette a Le Parisien című lap.

A 38 éves támadót nem sokkal később őrizetbe vették. A rendőrség már korábbról is ismerte, mert már korábban is követett el erőszakos bűncselekményt, a támadás idején pedig kokain is volt a szervezetében.

Az ügyészség egyelőre csak annyit közölt, hogy emberölés miatt indítottak eljárást, de további részleteket nem közöltek.

Gérald Darmanin francia belügyminiszter biztosította a párizsi katari nagykövetet, hogy a francia hatóságok megvédik a külföldi külképviseleteket, s egyúttal részvétét fejezte ki az áldozat családjának.

MTI