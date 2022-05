Pénteken kezdődik a fertőrákosi barlangszínház idei évada

2022. május 23. 20:55

Pénteken kezdődik a fertőrákosi barlangszínház 2022-es szezonja: a Királynők és királyok címmel meghirdetett évadot a Punnany Massif zenekar nyitja meg, másnap Szulák Andrea és a Stúdió 11 Ensemble ad koncertet.

Simon István, Sopron alpolgármestere a térség kulturális programjait, nevezetességeit ismertette a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján, kiemelve, hogy a barlangszínház magas színvonalú előadásokat, gazdag programot kínál a közönségnek.

Ragány Misa, a színházat üzemeltető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: az idei évadra rekordmennyiségű, hatvan előadással készülnek.

Felidézte: a barlangszínház 2015-ben nyerte el jelenlegi formáját, amikor 2 milliárd forintos beruházással megújult a játszóhely.

Mint mondta, a színház nézőtere amfiteátrum jellegű, különleges szcenikai adottságokkal, ezért műfaji sokszínűségre törekedtek. A színház, a komolyzene, a könnyűzene és a táncművészet is megjelenik a kínálatban. Az évad elnevezéséről szólva kiemelte: a műfajok királynői és királyai láthatók a színpadon.

Elmondta: a színház saját produkcióként mutat be június 18-án egy összművészeti alkotást, amelyben a táncművészet és a zeneművészet is megjelenik. Bartók Béla A csodálatos mandarin és Ravel Bolero című művére készülnek táncdarabok, a Soproni Petőfi Színház és a Forrás Produkció koprodukciójában, az InterEUropa Balett előadásában. Bogányi Gergely és Boros Misi zongoraművész, valamint Binder Károly és Varga Gábor dzsesszzongorista játssza a darabokat Bogányi-zongorákon. Az előadás koreográfusa Michael Kropf.

Bogányi Gergely arról beszélt, hogy a produkcióban világsztár táncosok lépnek fel. Mint kiemelte, az tetszett meg neki a projektben, hogy úgy tudnak újat mutatni, hogy abban semmi mondvacsinált nincs.

Kiemelte: a szokásostól eltérően a koncerten "könnyűzenét" is játszanak. A Bolero könnyedebben szórakoztató, egyfajta sláger, de jó sláger - fűzte hozzá.

Szintén saját produkcióként mutatják be július 22-én a Vadak Ura - The Covenant című családi musicalt, a Soproni Petőfi Színház és a TBG Production közös előadását, Pataki András rendezését, amely összesen hat alkalmommal látható.

Az idén először meghirdetik a Jazzcsütörtök című programot, amely először június 16-án várja a közönséget.

Július 7. és 10 között rendezik meg a SopronDrum nemzetközi ütősfesztivált, többek között Stanley Jordan dzsesszgitáros és David Sanborn szaxofonos fellépésével.

Horváth Kornél ütőhangszeres művész, a fesztivál művészeti vezetője elmondta: a SopronDrum azért egyedülálló, mert a legmagasabb színvonalú produkciókat mutatja be, a világ legjobbjai közül válogat és a fiatal zenészek testközelből, workshopokon tanulhatnak a világhírű művészektől.

Elmondta: a nyitónapon Fekete-Kovács Kornél, Bartók Vince és Szabó Dániel Ferenc triója zenél a Jazzcsütörtökön. A Stanley Jordan Quartet július 9-én lép fel. A David Sanborn Acoustic Band július 10-én koncertezik.

Az oktatás fontosságát hangsúlyozva kiemelte: a Strasbourgi Zeneakadémia tanárai, Emmanuel Séjourné és Sylvie Reynaert ütőhangszeres művészek, továbbá a David Sanborn Acoustic Band dobosa, Billy Kilson tart workshopokat.

Hangsúlyozta: a magyar diákokat is bevonják a programokba. A fesztivál zárónapján a Liszt Ferenc Zeneakadémia és a Bartók Béla Konzervatórium hallgatóiból alakult zenekar is koncertet ad, amelyen többek között Emmanuel Serjouné egyik kompozícióját is előadják.

A barlangszínház idei programjában szerepel Az Ég tartja a Földet - Erzsébet, a szerelem szentje című musical és a Sissi, a magyar királyné című operett is.

A Győri Filharmonikus Zenekar három koncertet ad a barlangszínházban. A Kékfrankos koncertsorozatot június 19-én indítják útjára a The music of James Bond című hangversennyel, Alex Johansson vezényletével. Július 8-án Salute, SopronDrum! című klasszikus zenei koncerttel köszöntik a 4. nemzetközi ütősfesztivál résztvevőit. A sorozat zárásaként augusztus 20-án Péter Bence zongoravirtuózzal, zeneszerzővel és zenei producerrel találkozhat a közönség.

Zorán június 26-án két alkalommal ad koncertet zenekarával. Dés László és barátai július 16-án lépnek fel.

A német nyelvű közönségnek Ábrahám Pál Bál a Savoyban című revüoperettjét tűzik műsorra júniustól. Az évadban Lehár-gálaestet is tartanak. A produkció magyarul is megtekinthető július 2-án.

A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar Ötórai hangoló elnevezésű kamarakoncertjei július 17-től öt alkalommal várják a közönséget.

Augusztus 5-én és 6-án a Csókkirály című koncertshow látható, a Lévi Story - A Farmerkirály című előadást augusztus 26-án és 27-én tűzik műsorra.

Kőhalmi Zoltán önálló estjét, Az eltitkolt igazság címmel szeptember 9-én láthatja a közönség, másnap Rúzsa Magdi koncertje zárja a barlangszínházi szezont.

MTI