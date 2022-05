Karácsonyék szembeállítják egymással az autósokat és a bicikliseket

2022. május 24. 00:10

Hatalmas felháborodást keltett a budapesti autósok körében, hogy Karácsony Gergely végleg kitiltaná a gépkocsikat a pesti alsó rakpartról, de a főpolgármester a közvélemény és a szakmai szervezetek tiltakozásának hatására nemcsak hogy nem kezdett társadalmi párbeszédet, de még emelte is a tétet: már a Lánchídról is száműzné az autósokat. A főpolgármester tervei szerint tartósan lezárva maradhat a Lánchíd is – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában – olvasható a Híradó.hu cikkében.

Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke elmondta: Karácsony Gergely döntését, miszerint kitiltják az autósokat a Lánchídról, nem előzték meg érdemi egyeztetések, kizárták az autósokat a döntésből. A szervezetek véleményét egyáltalán nem veszik figyelembe a „társadalmi vitára bocsátott” kérdések kapcsán.

A kerékpáros klub által megrendelt felmérés szerint is a fővárosban közlekedőknek csupán 6-7 százaléka használ kerékpárt a mindennapokban, ebből látszik, hogy a városvezetés döntése a többséggel megy szembe. Metál szerint a gond nem a kerékpárosokkal van, hanem azzal, hogy az efféle intézkedések szembeállítják az autósokat és a bicikliseket. A városvezetés által létrehozott kerékpársávokat a kérések ellenére sem adták vissza az autósoknak, ezzel pedig hatalmas dugókat okoztak, továbbá az egyszerre megindított beruházások is megnehezítik a közlekedést.

MNO