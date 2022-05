Avatással ünneplik a Medve-tó 147 éves születésnapját Szovátán

2022. május 24. 09:39

A Szováta nevezetességének számító Medve-tó 1875-ben keletkezett, jelenleg kiemelt turistalátványosságnak számít a térségben.

Kép: Haáz Vince

Erdély egyik legnagyobb városmakettjét avatják fel május 26-án, csütörtökön Szovátán, ahol idén buli helyett így ünneplik a Medve-tó születésnapját. A város nevezetességének számító heliotermikus tó idén 147 éves.

147 évvel ezelőtt május 27-én, a feljegyzések alapján éppen 11 óra 30 perckor szakadt be az a kaszáló, amelynek a helyén ma a Medve-tó áll. A gyógyhatásáról messze földön ismert tó 4 hektáron, kiterített medvebőr formájában terül el, és 18 méter mély, ezzel hivatalosan is a világ legnagyobb heliotermikus tava.

Az 1875-ben keletkezett tó sótartalma a felszínen 100 g/l, mélyebben ennek a két-háromszorosa. A heliotermikus jelenség miatt a tó vize 35 Celsius-fokra is felmelegszik.

A nagy sűrűségű sós víz fölé a beömlő patakok néhány centiméteres, kisebb sűrűségű édesvíz-réteget hoznak létre, és ez az üvegházhatás miatt meggátolja a sós víz felszínre kerülését és lehűlését.

Szováta nevezetességének számító a Medve-tó, ugyanis a fürdővárost éppen a különleges tó miatt látogatja meg évente több ezer turista. Fülöp László Zsolt, Szováta város polgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy eddig minden évben május 27-e a Medve-tó születésnapjáról szólt, kivételt csak a koronavírus járvány időszaka képezett.

„Ezt általában a Szováta Napok keretén belül ünnepeltük. Tavaly azonban, amikor még teljes mértékben korlátozások voltak, eldöntöttük, hogy az idei évfordulóra a Petőfi-parkban kis ráncfelújítást végzünk, és egy – a fürdőtelepet ábrázoló – makettavatással fogunk ünnepelni. Akkor nem tudtuk, hogy mostanra felszabadulnak-e a megszorító intézkedések, ennek tudható be, hogy az idei Medve-tó keletkezésének napját a munkálatok átadásával fogjuk ünnepelni” – mondta a városvezető. Hozzátette: nagyobb településeken, városokban már rendhagyó módon létezik, hogy a központban, a történelmi régióban makettel ismertetik mind a turisták, mind a helybéliek előtt a város arculatát, s úgy gondolták, hogy Szovátán is helye van egy ilyennek.

A bronzmakett körülbelül 1 méter 80 centi átmérőjű, ezzel jelen pillanatban az ország egyik legnagyobb makettje. A makettet május 26-án, csütörtökön 11 óra 30 perckor avatják fel a Petőfi-parkban, ahol egy új szökőkutat is beüzemelnek. A rendezvényt még az is kiemeli, hogy a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) igazgatója, Simion Crețu is jelen lesz. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség folyamatos partnerünk, hiszen Szovátán sok európai uniós pályázatot sikerült kivitelezni, ezek pedig nagyon fontos szerepet játszottak a fürdőváros fejlődésében. Ez annak idején 2008-ban nagy löketet adott a városnak, és utána is a Só útja projektet is ők támogatták. Jelen pillanatban is több uniós pályázatunk fut. Most fejeztük be az infrastrukturális pályázatunkat, de ezzel egy időben kulturális téren amfiteátrumunk, hamarosan városközpont és kulturális központ is épül. Május 26-án megemlékezünk mindezekről, megünnepeljük azt, hogy igenis van Medve-tó, igenis fejlődik Szováta” – tette hozzá a polgármester.

Csütörtökön még díszpolgáravatással is ünnepelnek.

Az önkormányzat nagytermében Szováta három jeles személyiségét avatják díszpolgárrá: Mester Zoltánt, a Bernády Közművelődési Egylet elnökét, Kuti Dénes festőművészt és Baczoni Sándor nyugalmazott református lelkipásztort.

Szász Cs. Emese

szekelyhon.ro