Gyengült a forint

2022. május 24. 12:26

Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon azt követően, hogy a jegybank alelnöke a kamatemelési ütem lassítását jelezte az MTI-nek adott nyilatkozatában.

Az eurót 382,52 forinton jegyezték kora reggel, majd a jegyzés egyészen 380,58 forintig csökkent, a forint erősödését jelezve. A jegybank alelnökének nyilatkozatát követően viszont 384,74 forintig ment fel az euró jegyzése.



Hasonlóképpen alakult a dollár jegyzése is, a kora reggeli 358,73 forintos jegyzésről a forint 354,73-es dollárjegyzésig erősödött, majd az árfolyam 359,27 forintig ment fel. A svájci frank 371,13 forintos jegyzésen indult kora reggel, majd 368,52 ment le, később pedig 372,89 forintig emelkedett a jegyzése.



Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke, az MTI-nek elmondta, hogy az infláció emelkedésének megállítása, majd a 3 százalékos inflációs cél elérése a jegybank elsődleges célja. Ezért MNB az alapkamat további fokozatos emelésére rendezkedik be, és továbbra is "határozott lépéseket" tart szükségesnek célja eléréséhez.



Az elmúlt két hónap rendkívüli körülményei mellett meghozott 100 bázispontos emeléseit követően azonban már "megfelelő opció lehet az ütem nagyjából felével folytatni az alapkamat-emelési ciklust" - fogalmazott az MNB alelnöke.



MTI