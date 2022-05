Erdélystat: Kolozsváron a legdrágább a megélhetés

2022. május 24. 15:13

Erdély jelentős magyar lakosságú városai közül Kolozsváron a legdrágább, Gyergyószentmiklóson pedig a legolcsóbb a megélhetés az Erdélystat kedden közzétett elemzése szerint.

A statisztikai portál az Economist Intelligence Unit (EIU) 173 világváros árait rendszeresen összevető WCOL indexéhez hasonló módszertannal készítette el a legjelentősebb erdélyi magyarlakta városok megélhetési költségeit összevető saját indexét.

A 14 megvizsgált városban a lakhatási költségeket, a piaci, bolti élelmiszerárakat, a vendéglői árakat, az utazási költségeket, valamint a sportolás és a kultúrafogyasztás árát vetették össze úgy, hogy az árakat a legdrágább Kolozsváréhoz viszonyították.

Megállapították, hogy Brassóban 5,3 százalékkal, Temesváron 5,9 százalékkal olcsóbb a megélhetés, mint Kolozsváron. Brassóban elsősorban a kolozsvárinál is magasabb lakhatási költségek, Temesváron pedig a magas élelmiszerárak, valamint a drága utazási és sportolási lehetőségek emelik a költségindexet.



A vizsgált városok között Sepsiszentgyörgy foglalja el a negyedik helyet. A háromszéki megyeszékhely egyben Székelyföld legdrágább városa. A sepsiszentgyörgyi árindex 12,1 százalékkal marad el a kolozsváritól. Itt az élelmiszerek és a lakhatás is viszonylag sokba kerülnek, a többi vizsgált terület viszont olcsó.



Zilah, Szatmárnémeti, Csíkszereda és Arad következik a rangsorban. A szilágysági megyeszékhelyen 12,9 százalékkal, Szatmárnémetiben 15,4, Csíkszeredában 15,5 Aradon pedig 16,1 százalékkal olcsóbb az élet mint Kolozsváron. Szatmárnémetiben és Csíkszeredában is az élelmiszerárak viszonylag alacsonyak, Csíkban a vendéglői árak is kedvezőek.



A megvizsgált erdélyi városok közül Nagyvárad a kilencedik legdrágább város. A Bihar megyei várost a kedvező lakhatási költségek nyomták alább a drágasági sorban. Itt 16,2 százalékkal olcsóbb a megélhetés, mint Kolozsváron.

Marosvásárhely került a rangsor tizedik pozíciójába. Az itteni megélhetési kiadások 17,7 százalékkal alacsonyabbak, mint a kolozsváriak. Az általános piaci-bolti élelmiszerekből összeállított bevásárlókosár ára Marosvásárhelyen volt a legalacsonyabb a megfigyelt városok közül.



A sor végén szerepelő legolcsóbb városok közül három Székelyföldön, egy pedig Máramarosban található. Székelyudvarhelyen 19,1 százalékkal, Nagybányán 20,4, Kézdivásárhelyen 22,5, Gyergyószentmiklóson pedig 26,1 százalékkal alacsonyabbak a megélhetési költségek a kolozsváriaknál - közölte az Erdélystat portál 14 erdélyi város árainak az összehasonlítása alapján.



