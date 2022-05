Vegyesen alakult kedden a forint árfolyama

2022. május 24. 18:31

Vegyesen alakult, kevéssé változott kedden a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben. A dollárral szemben 0,6 százalékkal erősödött, az euró és a svájci frank ellenében viszont 0,1 százalékkal gyengült.

Nap közben széles, egy százaléknyi ingadozáson esett át a forint árfolyama. A napot ugyanis erősödéssel indította, majd nagyot gyengült azt követően, hogy a jegybank alelnöke a kamatemelési ütem lassítását jelezte az MTI-nek adott nyilatkozatában. A nap közben elért árfolyamveszteségét később helyrehozta a forint, sőt, a dollár ellenében még erősödött is.



Az eurót a kora reggeli 382,52 forint után délután hat órakor 382,93 forinton jegyezték. Nap közben a jegyzés 380,58-384,74 forint között ingadozott.



A dollár jegyzése a kora reggeli 358,73 forintról 356,43 forintra csökkent, miután nap közben a 354,73-359,27 forintos határokat járta be.



A svájci frank jegyzése a kora reggeli 371,13 forintról 371,31 forintra emelkedett este hat órára, nap közben pedig a 368,52-372,89 forintos tartományban mozgott a jegyzés.



Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke az MTI-nek elmondta, hogy az infláció emelkedésének megállítása, majd a 3 százalékos inflációs cél elérése a jegybank elsődleges célja. Ezért az MNB az alapkamat további fokozatos emelésére rendezkedik be, és továbbra is "határozott lépéseket" tart szükségesnek célja eléréséhez. Az elmúlt két hónap rendkívüli körülményei mellett meghozott 100 bázispontos emeléseit követően azonban már "megfelelő opció lehet az ütem nagyjából felével folytatni az alapkamat-emelési ciklust" - fogalmazott az MNB alelnöke.



MTI