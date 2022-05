A mariupoli kikötő aknamentesítéséről számolt be az orosz védelmi tárca

2022. május 24. 20:28

Befejezték az orosz erők által elfoglalt mariupoli kikötő területének aknamentesítését az orosz Fekete-tengeri Flotta tűzszerészei és utászalakulatai - közölte kedden az orosz védelmi minisztérium.

"Az aknamentesítés során 134 építményt vizsgáltak át. Több mint 12 ezer robbanásveszélyes tárgyat és ukrán fegyveresek által hátrahagyott fegyvert azonosítottak és hatástalanítottak" - közölte a tárca.



A védelmi minisztérium szerint a kikötő és a közeli partszakaszok szárazföldi a vízi aknamentesítése mellett a műszakiak megtisztították a megközelítési csatornákat és a belső vízterületeket az elsüllyedt hajóktól és más hajózási akadályoktól. Több mint 1,5 millió négyzetméter vízfelületet, 18 kikötőhelyet és 32 hajót ellenőriztek, valamint elszállítottak egy ukrán határőrhajót, amelyet az Azov nacionalista alakulat fegyveresei süllyesztettek el, és kiemeltek két úszódarut is.



Az ugyancsak orosz fennhatóság alá került Herszon megye katonai és polgári közigazgatásának helyettes vezetője, Kirill Sztremouszov viszont azt közölte, hogy a herszoni kereskedelmi kikötő megbénult, mert a Fekete-tengerre nyíló egyetlen kijáratot a Dnyeper-Bug torkolatánál, a Mikolajiv ukrán megyében lévő Ocsakov kikötőnél ukrán részről elaknásították.



A "Donyecki Népköztársaság" területvédelmi törzse közölte, hogy Szvitlodarszk a szakadár milícia "operatív ellenőrzése" alá került és folyamatban van a város "megtisztítása az ellenséges elemektől". Gyenyisz Pusilin, a "népköztársaság" vezetője az Interfax hírügynökségnek azt mondta, hogy aktív fázisában tart Krasznij Liman "felszabadítása", és hogy az entitás északi részének 28 településéről már kiverték az ukrán csapatokat.



Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese keddi Telegram-bejegyzésében azt írta, hogy a donyec-medencei "köztársaságok" már véglegesen eldöntötték a sorsukat, és nem térnek vissza Ukrajnába.



"Ez elfogadhatatlan lenne mindenki számára, aki emlékszik a minszki megállapodások sorsára és a civilek meggyilkolására az Luhanszki Népköztársaságban és a Donyecki Népköztársaságban" - fogalmazott Medvegyev.



Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára az Argumenti i Fakti című lapnak nyilatkozva azt mondta, hogy Oroszország nem hajszol határidőket az ukrajnai "különleges hadművelet" során. Azt hangoztatta, hogy a nácizmust "száz százalékig ki kell gyomlálni, különben néhány év múlva ismét felüti a fejét, még torzabb formában"



Patrusev szerint "Ukrajna sorsát a területén élő emberek fogják meghatározni".



Alekszej Szelivanov, az orosz belügyminisztérium Zaporizzsja megyei főcsoportfőnökségének helyettes vezetője arról számolt be a Pervij Kanal televíziónak, hogy ötfős diverzánscsoport fogtak el az orosz kézre került Enerhodarban. A városnak az orosz hatóságokkal együttműködő új elöljárója, Andrej Sevcsik ellen vasárnap merényletet hajtottak végre. Sevcsik és két testőre megsebesült. Keddi közlés szerint a tisztségviselő állapota nem életveszélyes.



Enerhodarban működik a zaporizzsjai nukleáris atomerőmű, Európa legnagyobb ilyen rendeltetésű létesítménye. Szelivanov azt mondta, hogy az ukrán hadsereg sikertelen kísérleteket tett rá, hogy lengyel gyártmányú "kamikaze-drónokkal" támadja az orosz hadsereg által megszállt erőművet. A belügyi illetékes kizártnak nevezte, hogy a nukleáris létesítményen belül "provokáció" történjen.



A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség kedden azt jelentette, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) leállította a cukorbetegség, a HIV és az AIDS elleni létfontosságú gyógyszerek szállítását a donyecki és luhanszki "népköztársaság" számára.

MTI