A volt NATO-főtitkár vezetésével tanácsadócsoport alakult

2022. május 24. 20:48

Nemzetközi tanácsadócsoport, alakult amelynek feladata javaslatokat kidolgozni Ukrajna biztonságának szavatolására a jövőben, és amelynek vezetői Anders Fogh Rasmussen volt NATO-főtitkár és Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője.

Rasmussen – honvedelem.hu

A csoport megalakulását Jermak jelentette be kedden, a davosi Világgazdasági Fórumon. Jermak hozzáfűzte, hogy a csoportba a biztonsági szféra, a politika és a diplomácia vezető személyiségei, valamint a téma kutató szakértői kapnak meghívást. A Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az Ukrajna és a biztonságáért garanciát vállaló országok között jogilag kötelező érvényű megállapodásnak kell létrejönnie, amelyet a garanciát vállaló államok törvényei szerint ratifikálnak. Szükségesnek nevezte, hogy a biztonsági garanciák közül az első helyen Ukrajna saját ellenállóképességeinek bővítése szerepeljen. Jermak szavai szerint ez alapján a garanciát vállaló országoknak "korlátozás és politikailag motivált akadályok nélkül kell ellátniuk Ukrajna fegyveres erőit korszerű hagyományos fegyverekkel és katonai felszerelésekkel".



Kiemelte, hogy Ukrajnának évente nyújtott pénzügyi segítségre is szüksége van mind az ország újjáépítéséhez, mind pedig a védelmi szektorának fejlesztéséhez.



Jermak hangsúlyozta, hogy az Oroszország elleni szankciócsomagoknak legalább az orosz csapatok Ukrajnából történő teljes kivonásáig érvényben kell maradniuk. Ezen felül szerinte lehetővé kell tenni, hogy megelőző szankciók is bevezethetők legyenek egy újabb agresszió valós veszélye esetén. Kifejtette, hogy a garanciáknak ki kell terjedniük Ukrajna politikai és diplomáciai támogatására is, amely "mindenekelőtt az ország mielőbbi európai uniós csatlakozását jelenti".



Kanada húszezer, NATO-szabvány szerinti tüzérségi lövedéket vásárolt Ukrajnának, hogy segítse az országot az orosz invázió elleni védekezésben - jelentette be Anita Anand kanadai védelmi miniszter a CBC kanadai tévécsatorna szerint, amelyet a Jevropejszka Pravda hírportál idézett. A közlés szerint a lőszereket 98 millió kanadai dollárért (27,2 milliárd forint) vásárolták, és hamarosan Ukrajnába szállítják.



Közben Szerhij Hosko, a Donyeck megyei Szvitlodarszk város katonai adminisztrációjának vezetője közölte, hogy az orosz csapatok benyomultak a településre és kitűzték az orosz zászlót a városházára - számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál. A település az ukrán és a szakadár ellenőrzésű területet elválasztó ütközővonal mentén, nagyjából félúton fekszik Donyeck és Luhanszk városok között, mintegy 11 ezren lakják. Hosko szavai szerint orosz katonák járják a város utcáit, és ellenőrzik az ottlakók iratait.



Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó a Telegramon arról számolt be, hogy az orosz erők támadásaiban kedden öt civil vesztette életét a régióban.



Olekszandr Motuzjanik, a védelmi minisztérium szóvivője egy tévéműsorban kijelentette: az orosz hadsereg intézkedései általánosságban azt jelzik, hogy Oroszország hosszú távú katonai műveletre készül Ukrajnában.



Irina Venegyiktova ukrán főügyész a Facebookon arról tájékoztatott, hogy az ukrán hatóságok azonosítottak öt orosz katonát és a Wagner elnevezésű orosz zsoldoshadseregnek pedig három tagját, akik részt vettek ukrán civilek megkínzásában, valamint a Kijev megyei Motizsin falu vezetőjének és családtagjainak meggyilkolásában. A főügyész hozzátette, hogy ezek a személyek legalább 14 bűncselekmény elkövetésében vettek részt, és mindössze három ember élte túl a kínzásokat.



MTI