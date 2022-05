Zenei program az újvidéki Mária Neve templomban

2022. május 24. 22:06

Két hétvégén két nagyszerű hangversenyt élvezhetett az újvidéki közönség a Mária Neve belvárosi templomban. Az egyház ötven napon át ünnepeli Krisztus feltámadását – hangsúlyozta Zsellér Attila, az újvidéki Mária Neve Plébánia plébánosa, köszöntve a húsvéti koncerteken fellépő énekeseket és zenészeket.

A Surrexit Dominus Vere koncert egyik pillanata.

Május 15-én dr. Milica Stojadinović szoprán és mgr. Borbély Zoltán orgonaművész – mindketten az Újvidéki Művészeti Akadémia professzorai – nagy szeretettel készítették és adták elő a Boldogságos Szűz Mária hónapjában a neki szentelt zeneszámokat abban a templomban, amely az ő nevére lett felszentelve.

A hangversenyen különböző korok és szerzők – Michal Lorenc, Caccini-Vavilov, Antônio Carlos Gomes, Astor Piazzolla, Max Reger, William Gomez, Pietro Mascagni és más zeneszerzők Ave Mariája, továbbá Dietrich Buxtehude Magnificat primi toni, Bux WV 203 és Marcel Dupré Ave Maris Stella, op. 38. no. 11 c. zeneműve is felcsendült.

Szerb ortodox pap leányaként örömmel tolmácsolta a Boldogságos Szűz Máriának szentelt szerzeményeket Milica Stojadinović, aki gazdag zenepedagógiai munkásságával egyidőben sikeres koncert- és operaénekesi karriert épített az egykori Jugoszlávia nagyobb városaiban és Európa-szerte.

Az újvidéki koncert után sokan ismerősként üdvözölték a zentai születésű Borbély Zoltánt, aki az Újvidéki Művészeti Akadémián Andrija Galunnál fejezte, a grazi Művészeti Egyetemen pedig Gunther Rost osztályában diplomázott, valamint Európa-szerte és Észak-Amerikában is sikerrel hangversenyezett. Az Újvidéki Művészeti Akadémia orgonatanára ugyanis orgonistaként nemcsak a grazi ferences templomban, hanem az újvidéki Mária neve templomban is liturgikus zenei szolgálatot teljesített.

A székvárosi katolikus templomban vastapsot kapott nemcsak a Borbély–Stojadinović koncert, hanem a május 21-ei a Surrexit Dominus Vere (Valóban feltámadt az Úr) című hangverseny is. G. F. Händel, M. Frisina, I. Okrugić/S. Preprek, A. Igrec, M. Martinjak/B. Aniąić, B. ©tak, R. Lowry, B. Antonić és L. Vierne legismertebb műveit a Laudanti plébániai vegyes kórus, Milica Majstorac szoprán és Luka Stanković tenor énekelte. Fellépett a kiváló Újvidéki Kamarazenekar, orgonán közreműködött Détári Apollónia. David Bertran karmester vezényelt, aki a Mária neve plébániatemplom kántoraként, orgonistájaként 2021 szeptembere óta vezeti az Anica Nevolić által 1974-ben alapított kórust, amelynek repertoárján elősorban liturgiai énekek, misék, motetták, gregorián kaptak helyet. Nem csupán a plébániatemplom liturgikus ünnepeinek a gazdagítása a célja a kórusnak, hanem a koncertezés is a legnagyobb egyházi ünnepek alkalmából, ami különös zenei élményt jelent mind a székvárosi polgárok részére, mind az Újvidékre látogatók részére.

Bozsoki Valéria

vajma.info