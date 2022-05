Falath Zsuzsanna győzött Pozsonyban: törvénytelen volt az elbocsátása

2022. május 24. 23:28

Kedden délelőtt a pozsonyi III-as járásbíróság elsőfokú ítéletében úgy határozott, a Pozsonyi Városi Múzeum jogellenesen bocsátotta el állásából Falath Zsuszanna muzeológust. A döntés részleteiről Falath ügyvédje, Nagy Dávid tájékoztatta portálunkat.

Falath Zsuzsanna hivatalos Facebook oldaláról

A bíróság ezzel egyrészt jogszerűtlennek nyilvánította, így érvénytelenítette Falath kirúgását, másrészt azt is kimondta, munkaviszonya a múzeummal sosem szűnt meg, az mind a mai napig tart. „Minden síkon győztünk!” – jegyezte meg Nagy – „A bíróság ráadásul minden érvünket elfogadta.”

A hosszabb indoklásra, a végzéssel együtt ugyan még várni kell, de a bíróság rövid, szóbeli indoklása már ismert. A munkaügyi per lényege, hogy Falath azt állította, a Magyar Hírlapnak adott interjúja miatt bocsátották el munkahelyéről, a Pozsonyi Városi Múzeumból, ezért beperelte az intézményt. A múzeum azzal védekezett, szerkezetei változások és pozíciójának feleslegessé válása tette szükségessé a fiatal szakember menesztését.

A bíróság most kimondta, mindkét érv hamis.

Indoklásukban kijelentették, a múzeum nem tudta bebizonyítani, hogy bárminemű szerkezeti változásra sor került volna. Sőt, a bizonyítási eljárásból kiderült, ennek pont az ellenkezője történt. A múzeum azzal menesztette Falath Zsuzsannát, hogy a továbbiakban négy helyett öt restaurátorra lesz szükségük, kell a hely az új alkalmazottnak, utólag azonban még egy restaurátort is elbocsátotta. Öt helyett a továbbiakban csak három restaurátort alkalmazott az intézmény, holott épp egy új szakember felvétele címén rúgták ki Falathot.

Nagy Dávid szerint ez lehetett az egyik döntő momentum, a bíróság indoklásában külön ki is emelte az ügy ezen epizódját.

Ezen kívül a bíróság formai és tartalmi hibákat is talált az elbocsátással kapcsolatban – mondta el portálunknak a szakember. Az indoklás végén a bíróság azokat a hangüzeneteket is megemlítette, amelyekben világosan elhangzik, Falathnak az interjú miatt kell távoznia. A bíróság kimondta, ezek a felvételek csak alátámasztják a felperes állításait.

Mi jön most?

Nagy Dávid elmondta, a bíróságnak harminc napja van arra, hogy a végzéssel együtt az írásbeli indoklást is megküldjék nekik, illetve az alperesnek is. Innentől a múzeumnak 15 nap áll rendelkezésére, hogy fellebbezzenek. Ha ez nem történik meg, a végzés jogerőssé válik, ha igen, az ügyben a kerületi bíróságnak kell majd döntenie. A szakember szerint arról, mi lesz most Falath Zsuzsanna munkaviszonyával, visszamehet-e például a múzeumba, még nagyon korai beszélni.

Meg kell várnunk, hogy jogerőssé váljon az ítélet!” – mondja.

Párhuzamosan zajlik egy másik eljárás is – tájékoztatta szerkesztőségünket Nagy Dávid. Falathék ugyanis nem csak a kirúgásának munkajogi körülményeit kifogásolták. A fiatal kutató úgy véli, azért bocsátották el őt, mert szolidaritást mutatott egy másik, jelesül a magyar nemzettel. Abban az ügyben egyelőre egyetlen tárgyalási napra sem került sor, de Nagy úgy véli, a „diszkriminációs ügyben” is hasznukra válhat, hogy a „munkajogi” perben számukra kedvező ítélet született.

ma7.sk