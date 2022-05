Egy új felmérés szerint az amerikaiak egyre kevésbé támogatják Oroszország megbüntetését az ukrajnai invázió miatt, ha az az amerikai gazdaság rovására megy, ami az infláció és más kihívások miatti növekvő aggodalom jele.

Bár az amerikai szankciók széles körű támogatottsága nem ingott meg, a The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research közvélemény-kutató intézet felmérése szerint a szankcióknak a gazdasággal szembeni elsőbbségét illetően eltolódott az egyensúly.

A közvélemény-kutatásból ugyanis kiderül, hogy az amerikai felnőttek 45%-a szerint fontosabb, hogy Oroszországot minél hatékonyabb szankcionálják, míg valamivel többen – 51% – szerint az amerikai gazdaságot érő károk korlátozásának kellene lennie a prioritásnak.

Áprilisban ezek az adatok pontosan fordítottak voltak. Márciusban, nem sokkal azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, egyértelmű többség – 55 százalék – mondta azt, hogy Oroszország minél hatékonyabb szankcionálásának kellene nagyobb prioritást élveznie.

A véleményváltozások azt tükrözik, hogy az emelkedő árak mennyire megviselik az amerikai háztartásokat – a benzin, az élelmiszerek és más árucikkek drágulása emberek millióinak költségvetését terhelte meg –, és korlátozza a hajlandóságot Ukrajna pénzügyi támogatására. Ez aggasztó jel lehet Joe Biden elnök számára, aki szombaton további 40 milliárd dollárnyi támogatást hagyott jóvá Ukrajna megsegítésére, beleértve a fegyvereket és a pénzügyi támogatást is.

„Saját magunkat öljük meg” – mondta Jeanette Ellis-Carter, egy nyugdíjas könyvelő, aki férjével az ohiói Cincinnatiben él.

„Segíthetünk másokon, de miközben segítünk másokon, tudnunk kell, hogyan segítsünk magunkon. És mi nem ezt tesszük” – hangsúlyozta az amerikai állampolgár.

A 70 éves Ellis-Carter megjegyezte, hogy a 8 százalékot is meghaladó éves infláció a nyugdíjasok életszínvonalának bármilyen kiigazítását hatástalanítaná, különösen az egészségügyi ellátás és az élelmiszerek növekvő költségei miatt. A nyugdíjas továbbra is végez könyvelői munkát, de elvesztette kisvállalkozói ügyfeleit, akik már nem engedhetik meg maguknak, hogy alkalmazzák.

A felmérés szerint az amerikai felnőttek széles többsége továbbra is támogatja az Oroszországgal szembeni szankciók bevezetését, az Oroszországból importált olaj betiltását és az Ukrajnának nyújtott fegyvereket. A legtöbb amerikai felnőtt pedig továbbra is úgy véli, hogy az Egyesült Államoknak szerepet kellene vállalnia az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban: 32 százalék szerint az Egyesült Államoknak jelentős szerepet kellene vállalnia a konfliktusban, ugyanakkor 49 százalék szerint kisebb szerepre kellene törekedni.

Az amerikaiak 44 százaléka mondja, hogy támogatja a pénzküldést Ukrajnába, míg 32 százalék ellenzi, 23 százalék pedig sem nem támogatja, sem nem ellenzi.

Az új felmérés szerint az amerikaiak mindössze 21 százaléka mondja azt, hogy „nagyon bízik” Biden képességében, hogy kezelni tudja az ukrajnai helyzetet; 39 százaléknak némi bizalma van, 39 százalék pedig alig bízik benne.

„Néha olyan dolgokba avatkozunk bele, amelyekbe nem kellene, és ez csak ront a helyzeten” – mondta Angelica Christensen, egy 33 éves nő a New York állambeli Ithacából. Majd hozzátette, hogy „most a gazdaságunk kiépítésére kell koncentrálnunk”.

Az Egyesült Államok és európai szövetségesei többkörös szankciókat vezettek be Oroszország ellen, amelyekkel a nagy bankokat elzárják a globális tranzakcióktól, és közvetlenül Vlagyimir Putyin orosz elnököt, a legfőbb vezetőket és családtagjaikat veszik célba.

Az Egyesült Államok megtiltotta az orosz olaj importját is

Bár az orosz olaj csak kis részét teszi ki Amerika teljes energiaimportjának, a tilalomra akkor került sor, amikor a benzin ára az elmúlt hónapokban megugrott, és elérte a 4,71 dollárt gallononként, ami 1,61 dollárral magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Az árak emelkedéséhez hozzájárultak az ellátási lánc problémái és a koronavírus-járvány okozta korlátozások enyhülésével megnövekedett kereslet. Biden és számos demokrata képviselő a gázipari vállalatokat vádolta az árdrágítással, míg a republikánusok szerint a Fehér Háznak támogatnia kellene a hazai olaj- és földgázfúrások növelését.

Összességében az amerikaiak 45 százaléka helyesli, ahogy Biden kezeli az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatát, míg 54 százalékuk elégedetlen vele. Ez az arány a konfliktus kezdete óta minden hónapban változatlan maradt.