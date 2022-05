Kétszer nagyobb területen nyit újra a Közlekedési Múzeum időszaki kiállítása

2022. május 25. 22:10

Megújult tartalommal, kétszer nagyobb területen nyit újra szombaton a Közlekedési Múzeum időszaki kiállítása Kőbányán.

A Közlekedési Múzeum leendő otthonában, az egykori Északi Járműjavító területén tavaly nagy sikert aratott kiállítással mutatkozott be - idézi fel az intézmény által az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény.

Mint írják, szombaton ismét megnyílik az ipari helyszínt és a magyar vasút történetét bemutató, "Volt egyszer egy Északi. a történet folytatódik" című kiállítás, emellett pedig most először lesznek láthatók a múzeum gyűjteményének legújabb szerzeményei.

"Tavaly alig három hónap alatt több mint 30 ezer látogató keresett fel bennünket Kőbányán, a Közlekedési Múzeum leendő otthonában. Ez a tavalyi pandémiás helyzetben kiemelkedő számnak számít, és jól mutatja, hogy a Közlekedési Múzeumra milyen óriási igény van" - idézi a közlemény a Közlekedési Múzeum főigazgatóját.

Vitézy Dávid hozzátette, most kétszer nagyobb tárlattal várják a látogatókat, a legendás mozdonyok mellett kiállítják eddig jórészt sosem látott, legújabb gyűjteményi kincseinket is.

"Az új múzeum tervezése mellett ugyanis egy tavalyi kormánydöntésnek köszönhetően jelentős gyűjteménybővítési és restaurálási programot indítottunk el, ennek első eredményeit be is mutatjuk látogatóinknak. A vasúti járművek mellett látható lesz faros Ikarus, két világháború közötti teherautó, Ford T-modell, illetve szovjet luxusautó is, vagyis a magyar közlekedés és a hazai járműipar számos kiemelt értéke" - emelte ki a főigazgató.

A közlemény szerint a kiállítás bemutatja az új Közlekedési Múzeum legfrissebb látványterveit, valamint az építészeti tervezéssel párhuzamosan folyó gyűjteményfejlesztési, értékmentő munkát is.

A gyereknapi nyitóhétvégén a múzeum egész napos családi programokkal, szakmai és családi tárlatvezetéssel, felfedező hátizsákkal, alkotósarokkal várja a látogatókat, akik egy VR-szemüveges installáció segítségével "143 méter magasból" körbenézhetnek a Lágymányoson épülő MOL-toronyból is.

Szombaton belülről is megtekinthetők lesznek az Ikarus 66 és Ikarus 556 autóbuszok, a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen megvalósított program során pedig a tömegközlekedés és az irodalom világába is betekintést nyerhetnek az érdeklődők.

Az Átszállás elnevezésű programsorozat első délutánján Merczi Miklós muzeológus, Kovács Krisztina irodalomtörténész, Novák János zenész és Trill Zsolt színművész közreműködésével kiderül, miként jelenik meg az utazásélmény a Nyugat első nemzedékének írásaiban, szó esik a pályaudvari létről és a Nyugat szerzőinek művei mellett Cseh Tamás dalai idézik meg a folyamatos úton levés atmoszféráját.

Vasárnap a gyerekeké a főszerep: felfedező sétákkal, mese- és alkotósarokkal várják a legkisebbeket. A kerékpárral érkezőknek külön túra mutatja be a kiállítás tágabb környezetét, a Jancsi-telepet, a Népligetet és a Ganz-MÁVAG ipari területeit.

A szeptember 30-ig megtekinthető kiállítás teljes ideje alatt múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, integrált múzeumi órákkal és rendezvényekkel készülnek a szervezők - áll a közleményben.

MTI