MZP - a többmilliárdos kampánypénzt nem tudják és nem is akarják visszaadni

2022. május 26. 00:15

Megtartják a milliárdos kampánypénz maradványát – erről beszélt Márki-Zay Péter a Mediaworks-Hírcentrumnak. A baloldal volt miniszterelnök-jelöltje ismét azt ígérte, hogy a hónap végéig elszámolnak a pénzzel, bár szerinte az sem biztos, hogy maradt belőle. Néhány napja Kész Zoltán, Márki-Zay Péter bizalmi embere is követelte az elszámolást, sőt azt is írta, hogy ha az eredetitől eltérő célra használnák fel a pénzt, az lopás lenne – számoltak be róla az M1 Híradójában.

A többmilliárdos kampánypénz maradványát nem tudják és nem is akarják visszaadni – erről beszélt Márki-Zay Péter a Mediaworks-Hírcentrumnak. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje ugyanakkor ismét azt ígérte: a fennmaradó összeggel május végéig elszámolnak.

A baloldal hónapokon át gyűjtött a rendezvényein – emlékeztetett a portál. A hódmezővásárhelyi polgármester úgy számol, hogy csaknem 3 milliárd forintból kampányoltak, az adományokból pedig mintegy kétmilliárd forint jöhetett össze.

Durván egymilliárd forint az, ami állami és párthozzájárulás, az összes többi magánadomány, ebből 400 millió forint mikro-adománygyűjtés volt.

A baloldali kampánypénzek körüli botrány azzal kezdődött, hogy a sajtóban május közepén megjelent: Márki-Zay Péter mozgalma egyelőre nem számolt el a kampányra kapott támogatásokkal. Pénteken pedig a volt miniszterelnök-jelölt egyik legfontosabb bizalmasa, Kész Zoltán immár nyilvánosan követelte, hogy számoljanak el a pénzzel.

Posztja alatt Márki-Zay Péter felesége is kommentelt. „Tudod a Péter számát, miért nem hívod fel? Vagy legalább felvenned, amikor hív” – írta Márki-Zayné Vincze Felícia.

Wittinghoff Tamás, Budaörs baloldali polgármestere pedig egyetlen kérdést tett fel, amit a Népszava szemlézett: „nem baj, ha ezen poszt kapcsán kialakult »eszmecserétől« undorodom?”.

A megmaradt pénz a Mindenki Magyarországa Mozgalmat illeti meg, azt nem áll módjukban sem a pártoknak, sem az adományozóknak visszafizetni – ezt mondta most Márki-Zay Péter, aki azt állította: nem fogják más célra, például pártalapításra felhasználni.

A hódmezővásárhelyi polgármester szerint most azok támadják, akiket a kampányban nem hagyott lopni. Egy vasárnapi posztjában azt állította: a vele szövetséges balliberális Telex is végig ellene kampányolt. Úgy véli, a jól szervezett lejáratása mögött pedig inkább az ellenzék egyes csoportjai állhatnak, akik szerinte a kampányt is csak akadályozták.

Márki-Zay Péter vádaskodik, de nem nevezi meg az árulókat – erről beszélt a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1-en. Deák Dániel szerint nem kizárt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester a pártalapítás után ismét Gyurcsány Ferenccel köt szövetséget.

„Élesen vagy nagyon erősen nem ment neki Gyurcsány Ferencnek, miközben azért Gyurcsány Ferenc már április 3-án este mondta, hogy a kapitány rossz volt, és ő vezette a hajót zátonyra. Tehát látszódik, hogy Márki-Zay Péter reménykedik abban, hogy is fogalmazzak, hogy Gyurcsány Ferenc visszafogadja őt” – fogalmazott Deák Dániel.

Az elemző hozzátette: a baloldal támogatottsága mélyponton van, a folyamatos botrányokkal pedig tovább apad a szavazóbázisuk.

hirado.hu