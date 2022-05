SE: elvégezték az első robotasszisztált epehólyagműtétet

2022. május 26. 10:20

Az országban elsőként robotasszisztált epehólyagműtétet végeztek el a Semmelweis Egyetemen - tájékoztatta az intézmény csütörtökön az MTI-t.

A Da Vinci Xi robot segítségével végzett beavatkozás május 24-én történt, a beteg, egy 68 éves nő a műtétet követő második napon elhagyhatta a klinikát, jól van - közölték.

A robotasszisztált sebészeti rendszerek előnye, hogy a beavatkozások biztonságosabban, precízebben hajthatók végre, a betegek felépülése gyorsabb, így rövidebb időt kell a klinikán tölteniük.

Magyarországon elsőként a Semmelweis Egyetemen indulhatott el a komplex robotsebészeti program, kiterjesztve az oktatásra, kutatásra és a gyógyításra is - írták.

A közlemény idézi Szijártó Attilát, a sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinika igazgatóját, aki elmondta, hogy a rendszer három fő részből áll: a beteggel a robot négy karja érintkezik, az orvos pedig nem a beteg mellett áll, hanem a sebészi konzolnál ülve tart kapcsolatot a robottal, amelyet pedálokkal és joystickhoz hasonló karokkal irányít. A technológia segítségével a sebész három dimenzióban és legalább tízszeres nagyításban látja a műtéti területet. A Da Vinci rendszer harmadik pillére az úgynevezett torony, amely tartalmazza azokat a fontos műszereket is, amelyek a műtét biztonságáért felelnek és például a vérzést csillapítják - ismertette.

Az emberi csukló mozgásterjedelme korlátozott, míg a Da Vinci-rendszer képes akár 520 fokban is mozgatni a robotkarokat, ezáltal a testben olyan helyre is eljut, és olyan apró mozdulatokra is képes, amelyet egy nyitott műtét közben sem szabad kézzel, sem laparoszkóppal a sebész nem tudna precízen kivitelezni - mondta Szijártó Attila.

Hozzátette: a jövőben komplex onkológiai megbetegedéseket tudunk majd sebészileg gyógyítani ezzel a készülékkel.

Kitértek arra is, hogy Magyarországon már két intézményben is rendelkezésre áll egy-egy korábbi generációs technológia (DaVinci X), de a hasi sebészetben, az oktatásra, kutatásra és a gyógyításra is kiterjedő összetett robotsebészeti program elindításában a Semmelweis Egyetem úttörő.

Merkely Béla, az egyetem rektora jelezte: céljuk a robotsebészetben jártas szakmai stáb építése, valamint az egyetemen a robotsebészet teljes spektrumát gyakorolni, kutatni, oktatni. Várhatóan már a nyáron csaknem ötven új robotsebészeti műtétet el tudnak majd végezni - fűzte hozzá.

A klinikán az új rendszert évente mintegy négyszázszor használják majd - az általános sebészeti műtétek mellett - nőgyógyászati, urológiai, fül-orr-gégészeti beavatkozásoknál is. A program részeként egyelőre tíz sebész szerez jártasságot a robotsebészetben.

MTI