Tudatos környezetszennyezés - Klímaper indult a Volkswagen ellen –

2022. május 26. 11:30

A VW csoport ellen indított per példátlan Németország történetében, korábban ugyanis még soha nem fordult elő, hogy egy vállalatot azért citáltak volna bíróság elé, mert bár állítólag pontosan tisztában volt termékei környezetkárosító hatásaival, tudatosan próbálta lassítani a klímaváltozás elleni intézkedéseket. A Greenpeace szerint a konszernnek komoly szerepe volt a globális felmelegedés erősödésében, az első tárgyalás sajtóbeszámolói szerint a bíró azonban inkább a felperest vonta kérdőre.

A múlt pénteken kezdődött pert egy német biogazdaság, illetve a Greenpeace indította közösen a VW csoport ellen – adta hírül a Villanyautósok.hu az ARD német közszolgálati tévécsatorna beszámolója alapján. Mint írják, a vállalat igazgatótanácsi üléseinek jegyzőkönyvei azt bizonyítják, hogy az autógyártó már a ’80-as évek óta tisztában volt a fosszilis üzemanyagok égetése és a klímaváltozás közötti összefüggéssel.

A most feltárt dokumentumok szerint a VW kutatórészlegének vezetője 1983 végén személyesen figyelmeztette a vállalat vezetését: az ülésen a legfrissebb amerikai kutatási eredményekről számoltak be, és mutattak olyan tanulmányokat is, amelyek konkrét lépéseket soroltak fel a fosszilis üzemanyagok kivezetésével kapcsolatban. Ám a cégvezetés figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetést, sőt aktívan tettek is az ellen, hogy a politika hasonló lépéseket foganatosítson – a Greenpeace szerint azért, hogy védjék a vállalat üzleti modelljét.

Egy 1984-es jegyzőkönyv szerint az egyik ülésen az igazgatóság egyik szóvivője például arra figyelmeztetett, hogy ha az autópályákon sebességkorlátozásokat vezetnek be, az káros lehet a német autómárkák imázsa szempontjából. A vállalat akkori értékesítési vezetője még ennél is továbbment: felszólalt az ellen, hogy egyáltalán beszálljon a VW a klímavédelmi párbeszédbe és megakadályozta, hogy egy a klímaváltozással kapcsolatos céges anyag nyilvánosságra kerülhessen.

A vádak szerint a VW a német autógyártók szövetségén keresztül (VDA) 1990-ben azért lobbizott, hogy visszavágják a döntéshozók elé terjesztett szén-dioxid-kibocsátási számokat. Így az akkori kormány elé került tervezetben az eredetileg 15 év alatt esedékes 50 százalékos csökkentésből 25 százalékos önkéntes vállalás lett.

A felperesek szerint a VW döntéseinek komoly része volt a globális felmelegedés erősödésében és a vállalatnak felelősséget kell vállalnia tetteiért. A Greenpeace azt szeretné elérni, hogy a konszern legkésőbb 2030-ig hagyjon fel a belsőégésű motoros járművek forgalmazásával.

Mint fogalmaztak, miközben a vállalat demonstratívan kampányol az elektromos modelljeivel, a valóságban eladásainak több mint 90 százalékát még mindig környezetkárosító autók teszik ki. Az ügy a Villanyautósok.hu olvasatában egyelőre nem áll jól: a pénteki tárgyalás sajtóbeszámolói szerint ugyanis a bíró inkább a felperest vonta kérdőre. A keresetre hivatkozva megkérdőjelezte, hogy a német jogrendben értelmezhető-e a számonkért „üvegházhatású gázoktól mentes élethez való jog” a magántulajdon védelme és az egészséghez való jog részeként. Azt is egyértelművé tette, hogy a felperesnek kell majd tételesen azt is bizonyítania, hogy az általa nehezményezett károk nem csak elméletileg fenyegetnek, hanem már konkrétan be is következtek.

Ítélet szeptember elején várható.

hirado.hu