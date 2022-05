Többfelé várható csapadék a hétvégén

2022. május 26. 15:45

Többfelé várható zápor a hétvégén. A tartósan csapadékos területeken hűvösebb is lesz, helyenként 15 Celsius-fok körül alakulnak a csúcsértékek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.

Pénteken több órára kisüt a nap. Délutánig csak a Dunántúlon lehet elvétve zápor, majd késő délutántól, kora estétől az Alpokalján és a Délnyugat-Dunántúlon már elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, sőt késő este a szlovén és horvát határ közelében egy-egy heves zivatar is lehet. Emellett késő este az északi határ mentén is lehet helyenként gyenge eső. Az ország északkeleti felén erős, néhol viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet döntően 12 és 17 fok között alakul, a derült, hidegre érzékeny északi, északkeleti tájakon azonban több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.

Szombaton nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Több helyen előfordul eső, zápor, a déli határvidéken egy-egy zivatar. Az északi, északkeleti megyékben csak néhol valószínű csapadék. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a szél. Hajnalban 8 és 17, délután 17 és 25 fok közötti értékeket mérhetnek, a tartósabban csapadékos részeken várható a hűvösebb idő.

Jellemzően vasárnap is felhős lesz az ég, estétől csökkenhet határozottabban a felhőzet északnyugat felől. Több helyen előfordulhat eső, zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a légmozgás. A leghidegebb órákban 4 és 13 fok közötti értékek várhatók. Napközben 14-23 fokig melegszik a levegő, a tartósabban csapadékos részeken lesz a hűvösebb idő - olvasható az előrejelzésben.

MTI