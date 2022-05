Erősíteni kell az állami szerepvállalást az építőiparban

Az építőiparban az ellátásbiztonság fenntartása és a versenyképesség megőrzése a legfontosabb feladat, amelyben az ágazati szereplőknek és az államnak együtt kell gondolkodnia és összhangban kell cselekednie - jelentette ki Biró Marcell, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnöke, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) elnökségi ülésén.

Az SZTFH elnöke szólt arról is, hogy napjainkban Európa olyan kihívásokkal szembesül, amely a teljes európai közösséget érinti, és amelyre tagállami szinten megfelelő megoldások, és hosszú távú stratégia kidolgozására van szükség. „Minden válság más, ezzel együtt minden krízis, így vagy úgy, próbára teszi a tagállamok nemzeti önrendelkezését. Ennek szellemében, számunkra nem kérdés, hogy az elkövetkezendő évtized legnagyobb kihívása is a haza nemzeti szuverenitásának megőrzése lesz, mind politikai, és mind gazdasági szempontból is"- fogalmazott Biró Marcell.

Az építőiparral kapcsolatban leszögezte: válság idején nincs normatív gazdaságpolitika, mert olyan korszak veszi kezdetét, amelyben az állam nemcsak távoli szemlélője a történéseknek, hanem jól meghatározott és a választók felhatalmazása alapján támogatott célok érdekében rendezi össze erőforrásait, eszközeit és állítja azokat a célok elérésének szolgálatába.

Olyan időket élünk, amikor az államnak be kell avatkoznia az ellátási láncok működésébe - fogalmazott az elnök. Az SZTFH ezért olyan szolgáltató állam modellt épít, amelynek sikerét a nemzeti önrendelkezés helyreállításában határozzuk meg. Hangsúlyozta: válságok idején nem ideológiákra, hanem kézzel fogható megoldásokra van szükség. Ez a magyar állampolgárok és a hazai vállalatok számára biztonságot jelent, ezért, ahogy eddig is, az állam szerepe a jelenlegi válság során is jelentősen felértékelődik - tette hozzá. Biró Marcell kiemelte a versenyképesség megőrzése és az ellátásbiztonság fenntartása az legfontosabb feladat.

Emlékezetett rá, hogy a Magyar Országgyűlés 2021 végén módosította a bányászatról szóló törvényt, melynek következtében a Hatóság komplex eszközrendszerrel tud fellépni az úgynevezett „piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot" bevezetésével, az építő-alapanyagárak emelkedésének megakadályozása érdekében. A Hatóságnak lehetősége van kitermelési minimumot meghatározni, valamint kiegészítő bányajáradékot kivetni. Mint mondta a hazai ásványvagyon-gazdálkodásban is stratégiai fordulatra van szükség, ami a bányászat tekintetében a felesleges környezetpusztítás helyett a megnyitott lelőhelyek kiaknázását, az ellátási láncok tekintetében pedig az import termékek szállítása helyett a könnyen elérhető hazai alapanyagokat jelenti - tette hozzá az SZTFH elnöke.