Kanadában kezdődik a majomhimlő elleni oltás

2022. május 26. 22:30

A kanadai egészségügyi hatóságok bejelentették, hogy Québec tartományban pénteken megkezdik az emberek majomhimlő elleni oltását. Eddig 25 esetet regisztráltak a térségben.

A tartomány már megkapta a himlő elleni oltóanyagot a szövetségi kormánytól. Ezt azoknak az embereknek adják be, akik szoros kapcsolatban álltak a vírussal megfertőződött betegekkel.

„Állatkísérletekben kimutatták, hogy a himlő elleni vakcinák sikeresen megelőzhetik a majomhimlő kialakulását, ha ezt a fertőzést követő negyedik napon vagy még előtte beadják. Ha az oltást a megfertőződéstől számított 14 napon belül kapja valaki, akkor a tünetek is enyhébbek lesznek” – mondta Caroline Quach, a québeci immunizációs bizottság elnöke a kanadai médiának.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdai tájékoztatása szerint eddig a világ 16 országában mintegy 250 esetet regisztráltak, ám a WHO vezetése úgy véli: a betegség széles körű terjedésének kockázata továbbra is alacsony.

Az elmúlt hetekben Európában a legtöbb majomhimlős esetet Nagy-Britannia után Spanyolországban szűrték ki.

hirado.hu