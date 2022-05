Meghalt Andrew Fletcher, a Depeche Mode alapító tagja

2022. május 26. 23:15

Életének 61. évében meghalt Andrew Fletcher, a Depeche Mode együttes alapító tagja, billentyűse - tette közzé a hírt a zenekar a hivatalos Facebook-oldalán és a Twitteren.

Mint írták, megdöbbentette és lesújtotta az együttes tagjait a zenész váratlan halála.

"Fletchnek arany szíve volt, mindig számíthattunk rá, ha szükségünk volt segítségre, vidám beszélgetésre, egy jó nevetésre vagy egy hideg sörre" - olvasható a bejegyzésben.

Andrew Fletcher halálának okát egyelőre nem közölték.

Andrew Fletcher 1961. július 8-án született Nottinghamban. Az 1970-es évek végén akkori iskolatársával, Vince Clarke-kal megalapította a rövid életű No Romance in China nevű zenekart, melyben basszusgitáron játszott, majd 1980-ban találkozott Martin Gore-ral és Clarke-kal kiegészülve megalapították a Composition of Sound zenekart, amiben már mindannyian szintetizátor mögé álltak. Abban az évben vették be énekesnek Dave Gahnt, az ő javaslatára Depeche Mode-ra nevezték át zenekarukat. Nem sokkal az első lemez, Speak & Spell 1981-es megjelenését követően Clarke kilépett. A zenész-producer Alan Wilder 1982 végén csatlakozott a zenekarhoz, 1995-ös távozásáig négyen dolgoztak. A Depeche Mode fennmaradó tagjai, Gahan, Gore és Fletcher a későbbiekben is aktívak maradtak.

Mind a stúdióban, mind fellépéseken szintetizátoron játszott, ő volt az egyetlen tagja a zenekarnak, aki nem énekelt.

A Depeche Mode rendszeresen koncertezett Magyarországon: először 1985-ben a budapesti Volán-pályán zenéltek. Az 1993-as MTK-stadionbeli fellépést kihasználva Göd közelében forgatták a Condemnation kislemez videóklipjét. Utoljára 2018 júniusában a VOLT fesztiválon léptek fel.

MTI