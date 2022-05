A háború elől menekítették Marosvásárhelyre az oroszlánokat

2022. május 27. 09:40

Huszonöt órás utazás után szerdán érkezett meg a marosvásárhelyi állatkertbe az a kilenc oroszlán, amelyet az odesszai állatkertből menekítettek a háború elől Marosvásárhelyre. A vadállatok jelenleg a számukra stresszel járó átszállítás fáradalmait pihenik, de egy szűk hét múlva látogatni is lehet majd őket az ideiglenes otthonukban.

Szánthó János, a marosvásárhelyi állatkert igazgatója elmondta, azért fogadták be – bár csak ideiglenesen – az Odesszából megmentett kilenc oroszlánt, mert ezt kérte tőlük az odesszai állatkert a Warriors of Wild Life Alapítványon keresztül, amely végül az átszállítást is megszervezte. Helyet kerestek ezeknek az állatoknak, nekünk meg van helyünk. Egyeztettünk az európai szövetséggel is, amely támogatja a mentőakciót, hiszen veszélyes és fokozottan védett állatokról van szó. Természetes, hogy amit lehet, megteszünk, hogy mentsünk meg őket és segítsünk az ukrán állatkerteken is – mondta az intézmény vezetője.

Hozzátette, hónapokkal ezelőtt is kértek segítséget az ukrajnai állatkertek, az európai szövetség eleinte pénzzel támogatta az állatkerteket, hogy a háború miatti válságban tudják előteremteni az állatok ellátásához szükséges ellátmányt, a helyzet azonban egyre rosszabb lett, és amikor erősödtek a bombázások, szükségesnek látták az oroszlánok kimenekítését, ugyanis, ha ezek a ragadozók kiszabadulnak, veszélyesek lehetnek az emberekre. A kimenekítést éppen ezért a veszélyes állatokkal kezdik, majd a többi állatfajt is igyekeznek menteni, ahogy helyet találnak nekik.

Amerikai rezervátum a fő cél A mentéssel foglalkozó Warriors of Wild Life Alapítvány részéről Lionel de Lange elmondta, hogy jó helyet kerestek az állatoknak, és ő meg is van elégedve a marosvásárhelyi állatkerttel, amely azonban csak ideiglenes otthont jelent az oroszlánoknak. A fő cél ugyanis az, hogy egy amerikai nagymacska-rezervátumba kerüljenek. Ennek a megszervezése, papírmunkája azonban hosszú időbe telik, mintegy három-négy hónapba, addig pedig a marosvásárhelyi állatkertben lesznek az állatok. A vadállatokat jelenleg az állatkerti „zöld házban” tartják, a benti kifutókon mozoghatnak. Hosszútávon nem gondolkodtak az ukrajnai oroszlánok befogadásában a marosvásárhelyi állatkertben

Kép: Maris Cristian Daniel

A kilenc oroszlán közt van két kicsi, hat hónapos is, őket külön tartják még, de amúgy ez egy összeszokott oroszláncsapat, egy kifutóban voltak Odesszában is. A látogatók szeme elől egyelőre rejtve lesznek, körülbelül egy hétig, ugyanis ki kell pihenniük az utazás okozta stresszhelyzetet. A mentőakciót vezető Lionel de Lange elmondta, ezek az oroszlánok soha nem voltak ilyen kis térben, nem utaztak, legtöbbjük állatkertben született, így megterhelő volt számukra az átszállítás: az, hogy ketrecbe zárták őket, 25 órát utaztak. Hiába vadállatok, ők is félnek az ismeretlen helyzetektől, ilyenkor bármi megtörténhet, kiszámíthatatlanok, le kell nyugodniuk a következő napokban – mondta Lionel de Lange.

Nem is volt izgalmaktól mentes a szerdai érkezésük, ugyanis a négy teherautóval érkező ketrecek lerakásakor kiderült, hogy az egyik ketrec nincs megfelelően lezárva, a benne lévő oroszlánnak pedig sikerült a rács alatt kinyúlnia. Óvintézkedésből így szerdán lezárták az állatkertet, s elkábították az állatot, hogy biztonságosan tudják az új otthonába szállítani. korábban írtuk El kellett kábítani egy oroszlánt Nem volt megfelelően bezárva a ketrece az ukrajnai Odesszából Marosvásárhelyre szállított oroszlánok egyikének. Az állatkertet ideiglenesen bezárták, csendőrök is a helyszínre vonultak. Természetes kifutójuk van Szánthó János intézményigazgató miközben megmutatta az új oroszlánokat, elmondta, egy jó hétig igyekeznek bent tartani a kilenc új jövevényt, majd kiengedik őket a kinti kifutóba.

„Gyakorlatilag egy természetes kifutót kapnak, de jó helyen vannak bent is, hiszen a zöld házban lévő részek nagymacskáknak lettek kialakítva” – magyarázta Szánthó.

Szász Cs. Emese

szekelyhon.ro