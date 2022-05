Megállapodást kötött a magyarországi és a bajorországi evangélikus egyház

2022. május 27. 10:45

Megállapodást kötött a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) és a Bajorországi Evangélikus Egyház (Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern; ELKB). A dokumentum, melyet csütörtökön Budapesten írtak alá, a két egyház harmincéves partnerkapcsolatának kereteit rögzíti.

Az MEE MTI-hez eljuttatott pénteki tájékoztatása szerint a szerződés aláírását háromnapos bilaterális konzultáció előzte meg Visegrádon.



Idézték Fabiny Tamást, az MEE elnök-püspökét, aki az aláírás előtt tartott kétnyelvű áhítatában kiemelte, az egyházaknak három fontos feladata, hogy közösen imádkozzanak, felemeljék a hangjukat az elnyomottak érdekében és segítsék a rászorulókat.



A közlemény szerint Heinrich Bedford-Strohm bajor püspök köszöntőjében arról beszélt, a harmincéves testvérkapcsolattal és a szerződéssel a két egyház bizonyságát adja, hogy "Jézus Krisztus szeretete erősebb, mint a gyűlölet, a háború, az erőszak és az evilági megosztottság".



Michael Martin bajor egyházfőtanácsos a beszámoló szerint azt mondta, a szerződés aláírása egyértelműen jelzi, hogy a bajorországi és magyarországi evangélikus egyházak szeretnék továbbra is közösen folytatni az útjukat.



Felidézte, a testvéregyházak közötti első szerződést 1992-ben fogadták el. A Magyarországi Evangélikus Egyház kommunizmus utáni újjáépítésében a bajor partnerségnek is szerepe volt, és büszkék arra, amit együtt elértek. Természetesen ez nemcsak a felújított vagy az újonnan épített épületekre vonatkozik, hiszen mindenekelőtt a két egyház között kialakult emberi kapcsolatok tartják fent partnerségüket - tette hozzá a bajor egyházfőtanácsos.



Az együttműködés ma már az óvodáktól az idősek otthonáig számos intézményre, azok főállású és önkéntes munkatársaira kiterjed - mondta a beszámoló szerint, hozzátéve, hogy a partnerség nem egyirányú, a két egyház sokat tanult "egymástól és egymással."



Prőhle Gergely, az MEE országos felügyelője az eseményt záró beszédében köszönetet mondott mindenkinek, aki valaha is segítette a bajor-magyar együttműködést és tevékenyen részt vett a szerződés elkészítésében - olvasható a közleményben.



MTI