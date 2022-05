KINCS: a magyar gyermekek védelme közös felelősségünk

2022. május 27. 12:12

A magyar gyermekek jóléte és védelme közös ügyünk és felelősségünk, legyen szó testi-lelki egészségükről, fejlődésükről és biztonságukról - írta a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) a közelgő gyermeknap alkalmából az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Azt írták, Magyarország családbarát intézkedéseinek középpontjában a gyerekek állnak, akiknek felelős felnevelése a legfontosabb befektetés a jövőbe, ezen cél érdekében Magyarországon működik Európa egyik legkiterjedtebb családtámogatási rendszere. A kormány gyermek- és családközpontú politikájának hatására 200 ezerrel több magyar gyermek született a 2010 előtti időszakhoz képest - közölték.



Felidézték: 2010 óta a kormány számos intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy a csaknem kétmillió 18 év alatti magyar ember élete minél boldogabb és kiegyensúlyozottabb legyen. A gyereknevelést olyan gyermekjóléti intézkedések segítik, mint a bölcsődefejlesztés, a hároméves kortól kötelező óvoda, az ingyenes vagy kedvezményes intézményi és szünidei gyermekétkeztetés, az ingyenes tankönyvek biztosítása az általános iskolákban, a középiskolákban és a szakképzésben vagy az Erzsébet-táborok.



A gyerekek testi-lelki egészségét egyebek között a mindennapos testnevelés, az egészséges menzák, az iskolákban az erkölcstan vagy a hittan oktatása, a koragyermekkori fejlesztések vagy a kiterjedt gyermekorvosi, védőnői ellátás segíti - tették hozzá.



Az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésben csaknem 600 ezer gyermek részesül, 2010 óta háromszor többet költ erre az állam. Több mint egymillió gyermek számára ingyenesek a tankönyvek. Az ingyenes és kötelező óvodai nevelésben több mint 300 ezer gyermek részesül, bölcsődébe pedig ma már 70 százalékkal több kisgyermek járhat, mint 2010-ben, valamint 2012 óta már körülbelül egymillió gyermek üdülhetett az Erzsébet-táborokban - sorolták.



Kitértek arra is, hogy a magyar kormány támogatja a külhonban születő magyar gyermekeket és családjaikat is.



A Köldökzsinór program keretében a határon túli magyar családok ugyanúgy megkaphatják az anyasági támogatást és a fiatalok életkezdési támogatását, valamint ugyanolyan feltételek mellett nyithatnak babakötvényt, mint az anyaországiak. Eddig mintegy 40 ezer külhoni gyerek szülei éltek ezekkel a lehetőségekkel, az igénylések kétharmada a Kárpát-medence magyarlakta területeiről érkezett - írták.



Magyarországon 2021-ben 5,6 százalékkal, azaz ötezerrel több gyermek született, mint 2011-ben, amely év történelmi mélypont volt Magyarországon. Annak ellenére növekedett a születések száma, hogy 2010 óta csaknem 20 százalékkal kevesebb a szülőképes nők száma. Az elmúlt évtizedben 200 ezerrel több magyar gyermek jött a világra a 2010 előtti időszakhoz képest, "hozzájárulva a nemzet fennmaradásához és jövőnk biztosításához" - olvasható a KINCS közleményében.



