Menczer: megdöbbentő az olajvezetékre tett ukrán kijelentés

2022. május 27. 13:59

Megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak tartja a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára az ukrán energetikai miniszter tanácsadójának az olajvezetékre tett minapi kijelentését.

Menczer Tamás a közösségi oldalára pénteken feltett videóban elmondta, megbeszélést folytatott Ljubov Nepoppal, Ukrajna budapesti nagykövetével, akinek elmondta, hogy Magyarország minden bajban lévőnek segít, de a magyar energiabiztonságot támadó nyilatkozatok megdöbbentőek és elfogadhatatlanok.



Közölte a nagykövettel, hogy nagy megdöbbenéssel olvasta tegnap az ukrán energetikai miniszter tanácsadójának nyilatkozatát, aki arról beszélt, hogy "jó lenne, ha történne valami azzal a vezetékkel, ami az olajat szállítja Ukrajnán keresztül Magyarországra".



Ez egy megdöbbentő és elfogadhatatlan nyilatkozat, nem segíti a partnerséget - jelentette ki Menczer Tamás.



Hozzátette: a magyar kormány álláspontja világos, az ország energiaellátása biztosított, a magyar családokat és a rezsicsökkentést megvédték és meg is fogják védeni.



"Nem engedjük, hogy a háború árát a magyar emberekkel fizettessék meg" - nyomatékosította az államtitkár.



Az államtitkár azt is elmondta, hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, eddig 720 ezer menekült érkezett Magyarországra, mindenkinek szállást és ellátást biztosítanak, segítik a gyerekek iskoláztatását és a szülők munkához jutását is.



Az Ukrajnába juttatott segélyszállítmányok mennyisége megközelíti a kétezer tonnát - tette hozzá.



Menczer Tamás beszámolt arról, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter a varsói donorkonferencián egy ötpontos segélyjavaslatot ajánlott fel. "Ezek szerint készek vagyunk kórházak és iskolák újjáépítésére, mobilotthonok szállítására is. Ösztöndíjakat ajánlottunk fel ukrán diákoknak, ukrán katonák magyarországi egészségügyi ellátására és 130 ukrán gyerek speciális gyógykezelésére is készen állunk" - sorolta az államtitkár.



MTI