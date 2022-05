Átadták a Páratlan szülő díjakat az Egyszülős Központban

2022. május 27. 14:38

Azok a szülők, akik Páratlan szülő díjat vehetnek át, példaként szolgálnak nemcsak az egyszülős családoknak, hanem az egész társdalomnak is - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családpolitikáért felelős helyettes államtitkára a budapesti Egyszülős Központban tartott díjátadón.

Beneda Attila köszöntőjében kiemelte: a kormány komplex és célzott családtámogatási rendszerének különleges szereplői az egyszülős családok.



"Minden szülő páratlan a maga nemében, de azok a szülők, akik egyedül vannak, azok páratlanok és még egyszer páratlanok, ezért különös figyelmet érdemelnek" - fogalmazott az államtitkár.



A kormány a lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni a nehézségekkel szembenéző családokat - mondta. A gyereket egyedül nevelők életét könnyítő intézkedések között említette, hogy az Országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, amely az érintettek számára megkönnyíti a hozzájutást a megelőlegezett tartásdíjhoz. Emellett január elsejétől több mint a duplájára emelkedett az árvaellátás alapösszege - tette hozzá.



Folytatódni fog az a partnerség, amelyet a kormány kialakított az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvánnyal és a Nagycsaládosok Országos Egyesületével (NOE) - mondta, kiemelve, hogy a következő kormányzati ciklus legfontosabb elemei közé tartozik a családok megerősítése, a családtámogatások megőrzése és kiterjesztése.



A díjátadón Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője felidézte, hogy az Üllői úti Egyszülős Központ 2018 májusában nyílt, azzal a céllal, hogy segítsen és közösséget adjon azoknak a családoknak, amelyekből hiányzik az egyik szülő. Az elmúlt négy év alatt a központ szolgáltatásaival csaknem 26 ezer egyszülős családot ért el. Március 21-én megnyílt Budán egy újabb Egyszülős Központ is - folytatta -, amely egy újabb találkozási pontot, kapaszkodót jelent azoknak, akiknek közösségre, segítségre, támogatásra vagy iránymutatásra van szükségük.



Hangsúlyozta: nem versenyről van szó, a díjjal az egyedülálló szülők társadalmi megbecsülését szeretnék növelni, elismerni azt a fáradhatatlan munkát, amelyet két szülő helyett végeznek.



Nagy Anna szerint az, hogy létezhetnek ilyen központok és vannak olyan törvények, amelyek az egyszülős családokat segítik, azt jelenti, hogy a társadalomban és a döntéshozóknál is elindult egy folyamat, amelyben láthatóvá váltak a gyermekeiket egyedül nevelő szülők.



Az Egyszülős Központ idén harmadjára hirdetett pályázatot a Páratlan szülő díjra; olyanokat lehetett jelölni, akik egyedül és másoknak példát mutatva nevelik gyermeküket.



A jelöltekről a zsűri személyes történeteket várt, a felhívásra mintegy háromszáz jelölés, "inspiráló történet" érkezett, közülük választották ki a döntősöket. A zsűri tagjai között volt Szalóki Ági énekesnő, Huszárik Kata Jászai Mari-díjas színművész, Cseke Péter, a kecskeméti Katona József Színház igazgatója, Várkonyi Attila lemezlovas, a Retro rádió műsorvezetője és Nagy Anna.



Idén hat kategóriában adtak át díjakat; az év páratlan anyukájának, apukájának, különlegesen nevelő és örökbefogadó szülőjének, és két különdíjat is kiosztottak, az év páratlan nagycsaládos szülőjének és közösségi szülőjének. A díjazottak neve, történeteik a központ oldalán olvashatók.



A díjátadón különdíjat adott át Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke is, aki elmondta, hogy Magyarországon a több mint kétszázezer nagycsaládból harmincezerben az egyik szülő egyedül neveli a gyermekeket. Ez még több erőfeszítést igényel, ezért döntöttek úgy, hogy díjat adnak olyan nagycsaládoknak, amelyekben ez a feladat egyetlen szülőre hárul - tette hozzá.



Magyarországon ma háromszázezer egyszülős családban mintegy félmillió gyermek él. Az elmúlt négy évtizedben megduplázódott az egyszülős családok száma. Az egyesület adatai szerint a fogyatékossággal élő gyerekek aránya magasabb az egyszülős családokban. Száz egyszülős családból csaknem kilencvenben az anya neveli a gyerekeket, a többiben pedig az apa - olvasható a központ ismertetőjében.

MTI