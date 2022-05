Izrael: a NYT cikke Hodaji iráni ezredes meggyilkolásáról aláássa a bizalmat

2022. május 27. 17:10

Ram Ben-Barak, az izraeli parlament, a Kneszet külügyi és védelmi bizottságának elnöke tagadta, hogy Izrael felelősséget vállalt volna Szajjád Hodaji iráni ezredes vasárnapi teheráni meggyilkolásáért, és azt hangsúlyozta, hogy a The New York Timesban csütörtökön megjelent amerikai kiszivárogtatás aláássa a kétoldalú bizalmi együttműködést - jelentette a The Times of Israel című izraeli napilap.

A lap internetes oldalán megjelent tudósítás szerint az izraeli hírszerzési- és kormánytisztviselők "rendkívül dühösek" voltak csütörtökön, és Ben-Barak az izraeli 103FM nevű rádiócsatornának nyilatkozva úgy vélte: az amerikai hírszerzés tisztségviselői beszéltek a The New York Times (NYT) baloldali-liberális amerikai napilap munkatársával.



A NYT szerdai cikke az amerikai partnereknek megküldött izraeli titkosszolgálati jelentésre hivatkozva arról írt, hogy egy hírszerzési tisztségviselő azt állította a napilapnak: Szajjád Hodajit, az iráni Forradalmi Gárda külső műveletekért felelős titkos elit katonai egysége helyettes vezetőjét az izraeli hadsereg megbízásából ölte meg vasárnap két motoros, aki a Teherán keleti részén álló lakása előtt öt lövést adott le a gépkocsijában ülő 50 éves ezredesre.



"Nagyon sok szálon, nagyon szorosan és nagyon sokszor működünk együtt, és ez az együttműködés a bizalomra épül, de amikor ezzel a bizalommal visszaélnek, az aláássa a jövőbeli együttműködést. Remélem, az amerikaiak kivizsgálják a kiszivárogtatást, és kiderítik, honnét eredt, és miért" - hangsúlyozta Ram Ben-Barak a rádióinterjúban.



Az izraeli külügyi és védelmi bizottság elnöke, aki korábban a Moszad izraeli titkosszolgálat igazgató-helyettese volt, tagadta a NYT cikkének azon állítását, hogy izraeli hírszerzési tisztségviselők tájékoztatták volna amerikai partnereiket arról, hogy Izrael felelősséget vállalt az iráni ezredes vasárnapi teheráni meggyilkolásáért.



"Amennyire én tudom, senkit sem tájékoztattunk és nem vállaltunk semmilyen felelősséget, és ez így van rendjén" - tette hozzá Ben-Barak.



Bár a NYT írása nem nevezte meg, melyik ország hírszerzési tisztségviselője volt a cikk forrása, de az ynet című izraeli hírportál az izraeli titkosszolgálatra hivatkozva arról tudósított, hogy amerikai forrásról van szó.



Izraeli hírszerzési tisztségviselők arról is beszéltek a ynet-nek, hogy a történtek után válaszokat követelnek amerikai partnereiktől, mivel a The New York Times kizárólag Izraelt nevezi felelősnek az iráni ezredes meggyilkolásáért, és az Egyesült Államokat felmenti minden esetleges felelősség alól.



Az izraeli hírszerzés munkatársai aggodalmuknak adtak hangot amiatt is, hogy az amerikai liberális lap cikke hatására megszaporodhatnak az izraeli célpontok elleni iráni támadások.



MTI