Forgalmi engedéllyel történhet a hatósági áras üzemanyagvásárlás

2022. május 27. 17:21

A Mol arra kéri a vásárlókat, a benzinkutaknál a fizetéskor minden esetben mutassák be a forgalmi engedélyüket, hogy a pénztárnál a hatósági árra tudják módosítani a vásárlás összegét - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a társaság.

A vállalat tájékoztatása szerint a kútoszlopokon a számlálók minden tankolás esetén a piaci árat tüntetik fel, de a pénztárnál a forgalmi engedély felmutatása után alacsonyabb összeget kell fizetnie a magyar vásárlóknak.



"A magyar kormány bejelentése alapján csütörtök éjféltől csak magyar rendszámú és forgalmi engedélyű autók vásárolhatnak hatósági áron EVO 95 benzin és diesel üzemanyagokat a Mol-nál" - írták.



Jelezték azt is: a fogyasztók a forgalmi engedély bemutatásával tudják igazolni, hogy jogosultak a hatósági áras üzemanyag megvásárlására, de a vállalat a következő napokban az intézkedés zökkenőmentes bevezetése érdekében magyar rendszám alapján is jóváhagyja a vásárlásokat.



Az üzemanyagvásárlás felső mennyiségi korlátaiban nem történik változás, ez gépjárművenként továbbra is naponta legfeljebb 100 liter, amiből maximálisan 20 liter tankolható szabványos kannába.



A jogszabály meghatározza a jogosultak pontos körét is: hatósági áron a magyar rendszámmal rendelkező, 7,5 tonna össztömeg alatti gépjárművekkel vagy mezőgazdasági erőgépekkel lehet tankolni. A Mol munkatársai a fizetés során a tankolás piaci árát egy vonalkód segítségével módosítják a hatósági árnak megfelelő összegre.



Az útról látható tájékoztató oszlopokon továbbra is az üzemanyagok hatósági ára lesz feltüntetve.



A közlemény idézi Ratatics Pétert, a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatóját, aki kifejtette: bíznak abban, hogy az intézkedés hatására csökkeni fog a határ menti kutakon lévő nyomás, ami a lakosság számára mindenképpen jó hír. Szintén biztatónak látja, hogy az új szabály mellett júniusban nagyságrendileg 15 százalékkal csökkenhet a hazai üzemanyagkereslet, így a Mol garantálni tudja Magyarország ellátásbiztonságát.



MTI