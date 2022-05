Magyar válogatott - Sallai: a jó játék a legfontosabb

2022. május 27. 20:47

Sallai Roland, a Freiburg válogatott labdarúgója szerint a Nemzetek Ligája-mérkőzéseken az a legfontosabb, hogy a magyar csapat jól játsszon, és aztán majd kiderül, ez mire lesz elég az angolok, az olaszok és a németek ellen.

"Azt gondolom, hogy aki felveszi a magyar válogatott címeres mezét, annak minden mérkőzésre száz százalékon kell pörögnie, tök mindegy, hogy Andorrával vagy az angol válogatottal játszunk" - nyilatkozott az M4 Sport Sporthíradójának a 25 éves támadó. - "Ahogy már a szövetségi kapitány és sok játékos is elmondta, nekünk nincsenek félvállról vett mérkőzéseink, nekünk minden egyes mérkőzés élet-halál harc" - tette hozzá.



Az angolokkal szembeni, jövő szombati zárt kapus összecsapást illetően úgy fogalmazott: a szurkolók nagyon fontos szerepet játszanak a kilencven percek során, amikor ők a pályán vannak, nekik nagyon fontos, hogy tizenkettedik játékosként mindig ott legyenek mögöttük. Most ez nem lesz így, de szerinte az is tud plusz erőt, motivációt adni, hogy tévén keresztül szurkolnak nekik.



Több csapattársához hasonlóan úgy vélekedett, hogy bár papíron a magyar a leggyengébb csapat ebben a csoportban, azért képes meglepetést okozni. Számszerű eredménylatolgatásba azonban nem kívánt belemenni.



"Nem szeretnék pontokat mondani, hogy mennyit kell vagy kellene hozni. Én azt mondom, hogy a jó játék nagyon fontos, és az, hogy a címerért és az országért úgy harcoljunk, küzdjünk, hogy arra minden ember, aki megnézi a mérkőzéseinket, büszke legyen. Utána meglátjuk, hogy azzal a nagyon jó játékkal sikerül-e pontot vagy pontokat szerezni" - mondta.



A magyar válogatott - amelyhez Sallai Roland a múlt szombati Német Kupa-döntő miatt több társához hasonlóan 30-án csatlakozik - jövő szombaton nézők nélküli mérkőzésen fogadja az angolokat a Puskás Arénában, majd három nappal később Cesenában az olaszok vendége lesz. Június 11-én a németek szerepelnek Budapesten, június 14-én pedig Angliában játszik Rossi csapata.



Sallai Roland a klubidényét illetően úgy fogalmazott, az első fele a játékpercek tekintetében nem úgy alakult, ahogy elképzelte, a másodikban azonban ez már rendben volt, ugyanakkor "helyzetszituációkból sokszor pechesen" jött ki. Csapatának viszont a bajnoki hatodik hellyel és a kupadöntővel sikeres volt az éve. A saját jövőjére vonatkozó kérdésre úgy reagált: "Minden transzfer időszakban sok játékosnak van lehetősége a váltásra, nekem is biztos, hogy lesz, de egyelőre a Freiburg játékosa vagyok. Nem nagyon szeretnék ebbe belemenni, odaköt a szerződésem 2025-ig, úgyhogy amíg konkrét dolog nincs, addig nem nagyon szeretnék erről beszélni."



Klemens Hartenbach, a Freiburg sportigazgatója a Kossuth Rádiónak nyilatkozva egy hete úgy fogalmazott, hosszú távon számolnak Sallai Rolanddal.



MTI