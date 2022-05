Halottnak tettette magát egy kislány

2022. május 27. 20:55

Halottnak tettette magát egy negyedikes kislány, és így élte túl az uvaldei általános iskolában történt lövöldözést kedden - jelentette a CNN amerikai hírtelevízió a tizenegy éves Miah Cerrillóval készült interjú alapján.

A negyedik osztályos Miah a CNN-nek nyilatkozva elmesélte, kedden éppen a Lilo és Stitch című rajzfilmet nézték az osztályban, mikor dél körül a két tanárnőjük, Eva Mireles és Irma Garcia e-mailben értesültek róla, hogy fegyveres tartózkodik az iskolában. Cerrillo beszámolója szerint az egyik tanárnő az ajtóhoz sietett, ahol rögtön szembe találta magát a 18 éves elkövetővel. A férfi lelőtte a tanárnőt, majd tüzet nyitott az egész osztályra. Ezt követően átment a szomszédos osztályba, Miah pedig, attól tartva, hogy visszajön lelőni a túlélőket, osztálytársai vérével álcázta magát halottnak.



Mint azt a kislány a CNN-nek elmondta, a lövöldözés közben az elkövető "szomorú zenét indított el", lövés előtt pedig "jó éjszakát kívánt" az áldozatainak. Miah és egyik barátja megtalálták az egyik lelőtt tanáruk telefonját, arról hívták a 911-es segélykérő telefonszámot. Mint kiderült, a férfi az iskola egyik hátsó bejáratán keresztül jutott be gond nélkül az épületbe. Ross McGlothlin, az intézmény korábbi igazgatója a CNN-nek elárulta, hogy a bejárat egyébként zárva szokott lenni, csak az iskolabusz indulása előtt nyitják ki a gyerekek számára.



A CNN-nek nyilatkozó szülők hevesen bírálták a rendőrséget, amiért szerintük indokolatlanul sok időbe telt, mire kiértek az iskolához és beavatkoztak. Az AFP francia hírügynökség pénteken arról írt, hogy több beszámoló szerint a szülők az iskola előtt várták, hogy a rendőrök beavatkozzanak, és elfogják a gyilkost, aki elbarikádozta magát az iskola épületén belül. Victor Escalon, Texas tagállami közbiztonsági minisztériumának szóvivője csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy körülbelül egy óra telt el aközött, hogy a fiatal férfi behatolt az iskolába és aközött, hogy a rendőrök megállították őt és végeztek vele.



A New York Timesnak adott interjújában a lövöldözés napján épp szabadnapos, határőrként dolgozó Jacob Albarado elmondta, miként segített a hatóságoknak kimenekíteni a gyerekeket az iskolából, miközben az elkövető még bent volt az épületben. Albarado másodikos kislánya és pedagógus felesége is az iskolában tartózkodott aznap, így, amikor felesége SMS-ben értesítette őt a lövöldözés kezdetekor, a közelben lévő borbélyüzletből kölcsönkért pisztollyal indult az iskolához.



Antony Blinken amerikai külügyminiszter csütörtöki nyilatkozatában felfoghatatlannak nevezte a történteket s bevallotta, nagyon nehezére esik látnia a képeket és hallania a történeteket azokról a tízéves gyerekekről, akik életüket veszették a keddi tragédiában. Mindeközben pénteken elkezdődött az amerikai Nemzeti Fegyverszövetség (National Rifle Association, NRA) éves találkozója, a keddi események után azonban több zenei előadó is visszamondta fellépését a houstoni eseményen. Sőt, Texas kormányzója, Greg Abbott is lemondta személyes részvételét, és csak videokapcsolat formájában fog bejelentkezni a rendezvényen, ahol pénteken felszólalt volna. A kormányzó ehelyett Uvaldéba utazik, ahol sajtótájékoztatót tart az iskolai lövöldözés helyszínén.



Az amerikai törvényhozás az elmúlt hetek lövöldözéseire reagálva napirendjére vette a fegyverbirtoklás szabályozását, ez azonban a Demokrata Párt a és Republikánus Párt eltérő nézetei miatt kétséges, hogy valódi változáshoz vezet. Chris Murphy, a törvényjavaslat kidolgozására felállított kongresszusi csoport egyik tagja maga is úgy fogalmazott Twitter-bejegyzésében, hogy "nem jók az esélyeik", de "tartoznak a szülőknek és a gyerekeknek" annyival, hogy legalább megpróbálnak előrébb jutni a fegyvertartás kérdésében.



Joe Biden amerikai elnök vasárnap látogat el a Texas állambeli Uvalde városába feleségével, ahol az áldozatok családtagjaival találkoznak majd.



MTI