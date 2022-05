Nacsa: Gyurcsányék mindig is ellenezték a rezsicsökkentést

2022. május 28. 09:20

Gyurcsányék "zsigerből" elutasítják a rezsicsökkentést, mindig is ellene voltak, inkább a multikat támogatják - mondta a KDNP frakciószóvivője szombaton az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában.

Nacsa Lőrinc kifejtette: 2010 előtt a magyarok fizették Európa legmagasabb rezsiköltségét, ami többé nem fordulhat elő.



"Gyurcsány a kezdetektől, 2013-tól támadja a rezsicsökkentést, mert szerinte egy jól működő gazdaságban kell a haszon. Azt is mondták, hogy szerintük átverés a rezsicsökkentés és meg sem történt. Ők inkább a multik extraprofitja miatt aggódnak, nem a magyar emberek megélhetéséért" - fogalmazott a politikus.



Hangsúlyozta: ha most Gyurcsányék kormányon lennének, akkor eltörölnék a rezsicsökkentést, utat nyitva a világpiaci - most nagyon magas - áraknak.



Ezért támadják most is "zsigerből" a rezsivédelmi alapot, az extraprofitra kivetett különadót és a kormány magyar embereket védő politikáját - mondta Nacsa Lőrinc, hozzátéve, nem fogják hagyni, hogy Gyurcsány Ferenc terve megvalósuljon, meg fogják védeni a rezsicsökkentést.

MTI