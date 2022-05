Fotó: Hadházy Ákos Facebook-oldala

„Amíg nincs irodám, köztéri fogadóórákat fogok tartani Zuglóban” – kezdte Facebook-bejegyzését Hadházy Ákos, Zugló megválasztott országgyűlési képviselője, aki egyedüliként még nem tette le az esküjét.

A kültéri eseményt Borbély Ádám, a Fidesz zuglói választókerületi elnöke lapunknak úgy kommentálta, ez szemfényvesztés és látványpékség. Hadházy ilyen akciókkal próbálja elterelni arról a kínossá vált akciójáról a figyelmet, hogy nem tette le a parlamenti esküjét, a zuglóiak nem arra választották meg, hogy egy parkban hűsöljön a fák alatt, hanem, hogy az érdekükben járjon el az Országgyűlésben – tette hozzá. A politikus emlékeztetett, ma Zugló az egyetlen település, amelyet nem képvisel senki, és ha egyszer le is teszi az esküjét – saját elmondása szerint –, akkor sem kíván részt venni a törvényhozás munkájában, ami a jó érzésű zuglóiakat egyszerűen felháborítja.

Borbély Ádám a kerületben látható állapotokról kifejtette, alig egy éve a teljes kerületvezetés együtt adta át a Rákos-patak partját, de ma már az egész területet felveri a méteres gaz. A képviselő hivatalos Facebook-oldalán egy fotót is mellékelt, amihez azt írta: „Szúrja meg a bogáncs azokat, akik átadták a patak partján a sétányt és utána hagyták elgazosodni, csak hosszú nadrágban merészkedtem le a térkőről, mert a baloldal bogáncsa nagyon szúrja ám a lábat, akik erre azt mondják, hogy méhlegelő, küldjék be a saját kutyájukat a toklászos dzsuvába! Képzelje el mindenki, ha ugyanez a Városligetben történik, ott szó sem lehet méhlegelőről, csakis arról, hogy a Fidesz »ELLOPJA« a pénzt. Ha pedig az első esőzés után szakszerűen le lett kaszálva az egész Liget, akkor is – folytatta. Hozzáfűzte –, Karácsony Gergely, főpolgármester és Horváth Csaba polgármester az érintett szakasz átadásával hencegett, de minden csoda három napig tart (náluk tényleg)!”