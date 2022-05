Ezequiel Salinas kapta az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál fődíját

2022. május 28. 17:05

Ezequiel Salinas argentin származású operatőr kapta a 6. Zsigmond Vilmos Filmfesztivál fődíját a Bíró Bálint rendezővel készített Félhomály (Dusk) című dokumentumfilmért, a seregszemle elismeréseit szombaton adták át Szegeden.

Az idei rendezvényre több mint négyszáz nevezés érkezett. Az előzsűri ezek közül választotta ki a versenyprogramban szereplő nyolc nagyjátékfilmet, 14 dokumentumfilmet, 19 kisjátékfilmet és hét kísérleti alkotást.

Szabó Gábor zsűrielnök hangsúlyozta, a fesztivál bemutatkozási lehetőséget kínál a pályájukat kezdő vagy még tanulmányaikat folytató fiataloknak, de a versenyprogramban szereplő filmek készítői között szerepelnek nemzetközileg elismert alkotók is. Ez lehetőséget teremt arra, hogy igazi dialógus alakuljon ki köztük.

A művész szerint soha nem a felszerelés minősége vagy a körülmények tesznek igazán értékessé egy munkát, hanem a mögötte lévő gondolat és szándék. Ma már igazán egyszerű felszereléssel is kiváló filmet lehet készíteni - mondta az operatőr, hozzátéve, ezt bizonyítja több is a fesztivál idei díjazottai közül.

A magyar-szerb határ közelében mezőőrként dolgozó, nyolcgyermekes Sándorról szóló Félhomály című dokumentumfilm a zsűri méltatása szerint egy fontos és égető kérdésről beszél méghozzá úgy, ahogy csak egy film tud. A nézők a kép, a kamera erejével olyan események tanúivá válnak, melyeket újsághírekből nem lehet megérteni.

A legjobb dokumentumfilmért járó díjat és a kritikusok elismerését a Mesék a zárkából (rendező: Visky Ábel) című alkotás operatőrei, Kürti István és Nagy Zágon vehették át. A legjobb kísérleti filmért járó elismerést az Otra luna című spanyol alkotásért Juanma F. Pozzo operatőr, rendezőnek ítélték oda. A legjobb kisjátékfilmért Réder György operatőrt díjazták, aki a Gyere című alkotást Lengyel Balázs rendezővel készítette. A Legjobb nagyjátékfilm díját megosztva a Természetes fény (rendező: Nagy Dénes) operatőre Dobos Tamás és a belga Animals című alkotást (rendező: Nabil Ben Yadir) fotografáló Frank Van Den Eeden kapta.

A diákzsűri elismerését Ludovica Isidorinak ítélte oda a Willing to go there című, Laura Beckner rendezte kisjátékfilm fényképezéséért. Szeged város elismerését a lengyel-svéd Sweat című nagyjátékfilm operatőre, Michal Dymek kapta, az alkotás rendezője Magnus von Horn.

A Magyar Operatőrök Egyesületének (HCA) díját Galambos Eszter operatőr nyerte el A baleset (rendező: Bohdan Herkaliuk) című film fotografálásért. A legjobb fiatal operatőrnek járó díjat kettő, a versenyprogramban szereplő kisjátékfilm - az Elmegyek és a Mama büszkesége - fotografálásért Hudák Dániel vehette át.

Hagyomány, hogy a Zsigmond Vilmos filmfesztivál szakmai zsűrije életműdíjjal ismeri el valamely hazai operatőr kiemelkedő jelentőségű munkásságát. Idén a zsűri döntése alapján Grunwalsky Ferenc érdemelte ki az elismerést.

MTI