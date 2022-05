Három év után sem találták meg a Hableány egyik áldozatát

2022. május 29. 13:30

(Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Ma három éve, 2019. május 29-én, 21 óra 5 perckor a Viking Sigyn nevű szállodahajó a Margit híd közelében nekiütközött a Hableány sétahajónak, amely másodpercek alatt elsüllyedt. A Hableány fedélzetén harmincöten tartózkodtak – dél-koreai turisták és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni és 27 áldozat holttestét megtalálták a Dunában, egy utast azonban továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A szállodahajó ukrán kapitányát továbbra is gyanúsítottként tartják őrizetben, a magyar hatóságok akár 11 év börtönre is ítélhetik, a férfi azonban ártatlannak vallja magát.

A balesetet okozó ukrán kapitány, Jurij C. ellen 2019 novemberében emelt vádat az ügyészség a vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget eredményező gondatlan veszélyeztetésének vétsége és segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt.

A vád szerint a 65 éves ukrán kapitány 2019. május 29-én este a Viking Sigyn szállodahajóval a Duna bal partjáról, az V. kerületi, Akadémia nevű hajóállomásról indult el északnak, a Margit híd irányába, úti célja Passau volt. A hajót zuhogó esőben, a Duna két partján üzemelő közvilágítás mellett, sűrű vízi forgalomban kormányozta, de szabad szemmel több mint egy kilométer távolságra el lehetett látni.

A Dunán ekkor azonos irányban haladt a Hableány nevű, kisebb sétahajó, amelyen 33 dél-koreai állampolgár utazott. A sétahajó a Parlament előtt balról megelőzte a szállodahajót, majd előtte haladt, így elsőbbségi helyzetbe került a Margit híd alatti áthajózásnál.

A Viking Sigyn kapitánya ennek ellenére gyorsítani kezdett. Ekkor perceken keresztül szabad szemmel és a hajó radarjának képernyőjén is egyértelműen látható volt a Hableány helyzete, iránya és sebessége. A Viking ennek ellenére nem lassított és a Margit híd alatt nekiütközött a Hableány hátsó részének, beforgatta maga elé, rövid ideig maga előtt tolta, majd lenyomta a víz alá. A sétahajó körülbelül 30 másodperc alatt elsüllyedt, a rajta tartózkodó harmincöt ember pedig a Duna vizébe került.

Hét turistát sikerült kimenteni a vízből, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast viszont továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Az ügyészség szerint a baleset a kapitány felelőtlen magatartása miatt következett be, emellett nem tett eleget az adott helyzetben tőle elvárható segítségnyújtási kötelezettségének.

A vád szerinti bűncselekmények miatt – a halmazati szabályokra figyelemmel – két évtől 11 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki az ukrán kapitányra. A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség korábban azt indítványozta, hogy a bíróság ítélje 9 év börtönre az ukrán kapitányt és ugyanennyi időre tiltsa el a vízi járművezetéstől, ha az előkészítő ülésen beismeri bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, erről azonban Jurij C. nem mondott le.

A bíróság határozott arról is, hogy fenntartja a Viking Sigyn ukrán kapitányának Jurij C.-nek a bűnügyi felügyeletét.

„Jók voltak a látási viszonyok. Nem volt bekapcsolva a radar. Szabad szemmel tájékozódva vezettem a hajót, meghajózva a Margit híd 60 méteres pillérközét” – idézte az ukrán kapitány szavait a legutolsó tárgyalási napon a Magyar Nemzet. Jurij C. szerint a Viking Sigyn szabályosan közlekedett, nem ő okozta a balesetet, és nem tudja, mit kellett volna tennie, hogy az ne következzen be.

Szerinte a kis hajó megelőzhette, de nem keresztezhette volna az útját, és az 5-6 méteres oldaltávolság sem volt elegendő.

A 2020. december elején tartott tárgyaláson nautikai (hajózási) igazságügyi szakértőt hallgatott meg a bíróság. A szakértő szerint a Viking Sigyn radarberendezése üzemelt, a képernyőn tisztán látható volt a sétahajó, a baleset elkerülhető lett volna még ötvenméteres távolságnál is.

2021. április végén szakértők meghallgatásával és videófelvételek megtekintésével folytatódott a tárgyalás. A bíró a felvételek levetítése után leszögezte, hogy a Hableány kapitányának a felelősségét nem vizsgálják a perben. Az igazságügyi szakértők szerint a Viking Sigyn kapitányának tudnia kellett, hogy ütközni fognak, a baleset akkor sem lett volna elkerülhető, ha a szállodahajó vagy a Hableány csökkentette volna a sebességét.

A Hableány tragédiájának második évfordulója alkalmából 2021. május 31-én felavatták a baleset áldozatainak emlékművét Budapesten, a szerencsétlenség helyszínén, a Margit híd pesti hídfőjénél.

2022. január 1-jén a Fővárosi Törvényszéken megkezdődött a dunai hajóbaleset károsultjai, valamint az áldozatok hozzátartozói által a balesetben részt vevő két hajót üzemeltető hajózási társaság ellen indított polgári per. A 78 felperes összesen több mint 4 milliárd forint sérelemdíjat vár a két hajózási társaságtól.

A Viking Sigyn 64 éves kapitánya továbbra sem hagyhatja el Budapestet. A férfit gyanúsítottként tartják őrizetben, ő viszont továbbra is ártatlannak vallja magát.

A Clark Ádám hajódaru, miután áthaladt a Margit híd alatt 2019. június 7-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Clark Ádám úszódaru az elszállítást végző uszályra emeli a balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó roncsát 2019. június 11-én (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Koreai táncosok rózsaszirmokat szórnak a Dunába a Margit hídról a Hableány hajó balesetének áldozataiért tartott megemlékezésen 2019. október 7-én.

