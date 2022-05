A Dunát is átúszta, de így sem menekült meg a büntetés elől

Szabálytalan autós menekült a rendőrök elől csütörtökön Óbudán. A sofőr egy zsákutcában kiugrott a kocsiból, és a Dunába ugorva próbált egérutat nyerni. A járőrök a Hajógyári-szigeten fogták el. Az is kiderült, hogy miért akart meglépni: a járművezetés szinte minden szabályát megszegte.

Az Árpád hídról nagy sebességgel, szabálytalanul lekanyarodó autóra figyeltek fel a Budapesti Rendőr-főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottai csütörtökön este. A szabálytalanul közlekedő sofőr láthatóan nehezen tartotta kocsiját az úton, de amint a rendőrök szirénázva utána fordultak, tovább gyorsított, és egy kereszteződésen piros lámpánál is áthajtott.

A Harrer Pál utcában egy parkolóban zsákutcába került, ezért az autót járó motorral hátrahagyva, futva menekült tovább. A nyomában lévő körzeti megbízottak már csak azt látták, hogy a férfi a Dunában az erős áramlattal küszködve átér a Hajógyári-szigetre, és kimászik a partra – olvasható a rendőrség honlapján.

A keresésbe ekkorra több rendőr kapcsolódott be. A menekülőt nemsokára meg is találták a szigeten, egy bokor alá kuporodva. A 31 éves férfihez mentőt hívtak, mert menekülés közben megsérült a bokája, és a folyóból kimászva le is horzsolta magát.

Az is kiderült, hogy nincs érvényes jogosítványa, az alkoholszonda szerint ittas volt (saját bevallása alapján három sört ivott), a kötelező biztosítással nem rendelkező, kopott abroncsokkal szerelt, biztonságos közlekedésre műszakilag alkalmatlan, nevére át nem írt gépkocsit pedig már korábban kivonták a forgalomból. A biztonsági övet a sofőr a háta mögött bekapcsolva használhatta – a pókhálósra repedt szélvédő tanúsága szerint valószínűleg nem először.

A férfi ellen ittas járművezetés miatt büntető-, a közlekedési szabályok megszegése miatt szabálysértési eljárás indult, míg tilos jelzésen áthaladás és a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt közigazgatási bírsággal sújtották.