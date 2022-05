Katasztrófa, hogy nem tud egy ekkora sporteseményt megrendezni a francia főváros

2022. május 29. 23:40

„Szégyen, ami Párizsban történt. Katasztrófa, hogy nem tud egy ekkora sporteseményt megrendezni a francia főváros” – ezt írták a francia lapok a tegnapi Real Madrid - Liverpool labdarúgó BL-döntőről. Több mint fél órát csúszott a kezdés. Főként azért, mert több angol szurkoló jegy nélkül jutott be a stadionba, sokan viszont jeggyel sem.

2024-ben Párizs lesz a nyári olimpia házigazdája, van még mit tanulniuk. De érdemes az angol szurkolókról is szót ejteni: a tavalyi Eb-döntőre ugyanígy törtek be az angol huligánok, miközben brit politikusok szeretik a magyar tábort kioktatni arról, hogyan kell viselkedni – hangzott el az M1 Híradójában.

Már a kezdőrúgás előtt ellepték a rendőrök a Stade de France stadionját Párizsban. A francia hatóságok paprikasprével és könnygázzal igyekeztek rendet teremteni, több embert őrizetbe is vettek. A mérkőzést ezért több, mint félórás késéssel tudták csak elkezdeni.

Egyes videófelvételek szerint többen a kerítésen akartak átmászni, hogy bejussanak a stadionba. Vasárnap a Liverpool több játékosa is arról beszélt, hogy az angol klubon keresztül kiadott jegyek egy részét nem fogadták el a bejáratnál, ezért feltorlódott a tömeg, amelyre a francia rendőrök ok nélkül támadtak rá.

A csapat vizsgálatot kért az ügyben.

„Nyilvánvalóan én is a klubon keresztül szereztem jegyeket és valahogy az egyik barátomnak azt mondták, hogy hamis jeggyel próbál bejutni. Ez persze nem igaz, hiszen rajtam keresztül kapta. Ezután a francia rendőrség úgy dönt, hogy könnygázt dob a szurkolókra és a családtagjainkra?” – tette fel a kérdést Andrew Robertson liverpooli védő.

A Bajnokok Ligáját szervező UEFA azonban állítja, hogy több ezren próbáltak mindenféle jegy nélkül bejutni a döntőre. Az indulatok a mérkőzés végén sem csillapodtak, a távozó tömeget ismét könnygázzal oszlatták a hatóságok.

A döntőt az eredeti tervek szerint egyébként nem Párizsban, hanem Szentpéterváron játszották volna, de az ukrajnai háború miatt az UEFA egy Oroszország elleni szankcióként új helyszínt keresett a mérkőzésnek.

Madridban is sokan figyelték a párizsi eseményeket: a Real Madrid szurkolói több tízezren figyelték kivetítőn a párizsi mérkőzést. „Ahogy mindig, most is megnyertük a döntőt, mert mi a győzelemért játszunk. Mi vagyunk a Real, mi vagyunk a legjobbak! Mi mindig bejutunk a döntőbe” – mondta egy spanyol szurkoló.

Az ünneplés vasárnap hajnalig tartott. Egy több száz fős tömeget végül a rohamrendőrségnek kellett feloszlatnia a spanyol fővárosban is. A drukkerek ugyanis üvegeket dobáltak, amire a hatóságok könnygázzal válaszoltak. Az összecsapásokban többen megsérültek, a rendőrség több rendbontót is őrizetbe vett.

