Spórolási tippeket ad a vállalkozásoknak a kormány

2022. május 30. 11:43

Több tízmilliárd forintot spórolhatnak évente a kkv-k a foglalkoztatás adminisztrációjának csökkentésével, amelyen jelenleg is dolgozik a Pénzügyminisztérium - tájékoztatta Izer Norbert az MTI-t.

A foglalkoztatói adatszolgáltatás jelentős egyszerűsítése az adminisztrációs terhek csökkentésén túl, nemzetközi szinten is példaértékű modellé válhat - véli a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. A vállalkozások éves bevételük 1,7 százalékát fordítják adóadminisztrációra, amelynek jelentős része, mintegy a negyede köthető a foglalkoztatáshoz. Egy 2019-ben készült felmérés szerint éves szinten 90 milliárd forint a munkáltatói bevallásokra, adatszolgáltatásokra fordított összeg. Az adatszolgáltatás egyszerűsítésével ez jelentősen csökkenthető - magyarázta Izer Norbert.

A bevallások mellett mintegy húszféle adatszolgáltatással számolhatnak a vállalkozások, amelyeket az adóhivatal mellett különféle szervezetek részére kell teljesíteniük, mint például a Központi Statisztikai Hivatalnak, a Magyar Államkincstárnak vagy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek. A többszöri adatkérésre épülő nyomtatvány alapú rendszer átalakítása azért is szükséges, mert a tervezett online és közvetlen digitális kapcsolaton is elérhető adatszolgáltatási rendszer nemcsak a kkv-éknak hoz költségcsökkentést, de növeli az ország versenyképességét is.

A cél az, hogy ne a vállalkozások adminisztráljanak a hatóságok részére, hanem helyettük az egy csatornán beérkező adatokból az állam készítse el a szükséges bevallásokat, adatszolgáltatásokat. A tervek szerint az új rendszer a fizetendő adót, járulékot is meg tudja állapítani - magyarázta az államtitkár. Magyarország az adózás terén számos elismerést gyűjtött be az elmúlt időszakban. 2018 óta többször nyerte el az Európai Unióban a legnagyobb adócsökkentő címet. A kormány adópolitikája kifizetődő is, hiszen Magyarország évek óta a világ tíz legjobb befektetési célpontja között szerepel - emlékeztetett Izer Norbert.

Az adminisztrációs terhek mérséklése a mellett, hogy a magyar vállalkozásoknak könnyebbséget jelent, még több befektetőt vonzhat hazánkba - tette hozzá. A bürokratikus tehercsökkentés egyik legfontosabb állomása a foglalkoztatói adatszolgáltatások jelentős egyszerűsítése, amelybe a Pénzügyminisztérium az adószakma legnagyobb tapasztalattal és ügyfélkörrel bíró szereplőit az adótanácskozás révén már bevonta, de most bárki megismerheti és véleményezheti az erről szóló koncepciót - húzta alá az államtitkár.

A Pénzügyminisztérium a véleményeket 2022. június 10-ig az emap_velemeny@pm.gov.hu címre várja. A dokumentumok a tárca honlapján érhetőek el.

MTI