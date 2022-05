Márki-Zay szerint benzinárstop nélkül is elvannak az országok

2022. május 30. 15:55

A bankok, a multik és a nagy energiacégek mellé állt Márki-Zay Péter, a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje. A hódmezővásárhelyi polgármester legújabb bejelentkezésében élesen támadta az extraprofitadót és a benzinárstopot. Márki-Zay Péter, bukott baloldali kormányfőjelölt ismételten a multik és a bankok oldalára állt legújabb videós bejelentkezésében. A multikat és a bankokat védve arról elmélkedett, idézzük: „de hát akiket ők mondanak, annak egy jó részének nincs extra profitja. Az élelmiszerláncoknak szerintem nincs extra profitja, de szerintem a bankoknak sincs.”

A baloldali politikus később arról is beszélt, hogy az országok „jól elvannak” benzinárstop nélkül is: „a benzinárak magasabbak mindenhol Európában, vagy legalábbis feltételezem, hogy magasabbak, hiszen Orbán befagyasztotta őket. Mégis gazdaságilag ez a többi ország, ez ahhoz képest nagyon jól elvan” - fogalmazott Márki-Zay. A hódmezővásárhelyi polgármester fenti szavaiból is jól látható tehát, hogy ismét egy követ fúj Gyurcsánnyal és a baloldali elvbarátaival, hiszen hozzájuk hasonlóan megszüntetné az extraprofitadót és a benzinárstopot is.

MTI