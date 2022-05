Népszerűbb mint valaha a Kalonda-tetői nárciszmező

2022. május 31. 08:50

Sosem látott népszerűség övezi a Kalonda-tetőn található nárciszmezőket: hétvégente több százan látogatnak el a Farkaslaka községhez tartozó, nárcisztól fehérlő területekre. Az idei szezonban több hétvégén is kígyózó sorban álltak a nárciszrét felé vezető úton az autók, vasárnapi ottjártunkkor is fennakadást tapasztaltunk a forgalomban. Farkaslaka község polgármestere szerint a nagyszámú látogatók nem károsítják az állományt, sőt tapasztalataik szerint a nárcisztól borított területek száma és mérete is növekedett az elmúlt években.

Képek: Beliczay László

A közhiedelemmel ellentétben a vadnárcisz nem védett növény Erdélyben, ennek megfelelően a környezetőrség munkatársai csak a Natura 2000 védett területein történő illegális növénygyűjtést büntethetik, ám ebbe nem tartozik bele a Kalonda-tetői nárciszállomány. Vasárnapi ottjártunkkor is rengeteg autó torlódott fel a nárciszlelőhely közelében, sőt busszal is érkeztek az emberek, a látottak alapján leszűrhető, hogy sokan a szomszédos megyékből is ide látogatnak.

Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere megkeresésünkre elmondta, hogy valóban nagy érdeklődés övezi idén a Kalonda-tetői nárciszréteket, és mindenki szed is egy-egy csokorral, ám tapasztalataik szerint ennek ellenére a vadvirággal teli mezőknek nemcsak a méretük, hanem a számuk is megnőtt az elmúlt 15–20 évben.

Azt tudom mondani, hogy nincs kár, nőttek a területek és szaporodtak is: tizenegy mezőt azonosítottunk be, amelyek a Kalonda-tetőtől egészen a közeli tanyáig, Szencsedig fellelhetők az út mentén. Mint a község elöljárója közölte, az elmúlt években egyeztettek már egy környezetvédelmi szakemberrel is a témában, szeretnének ugyanis egy tanulmányt készíteni az állományról. Azt is hozzátette, hogy voltak évek, amikor igyekeztek szigorúbbak lenni az oda látogatókkal, ám tapasztalataik alapján nincs erre szükség.

„Azt látjuk, hogy elég civilizáltan viselkednek az emberek, nem szemetelnek, nem igazán tesznek kárt az állományban. Szezon után, amikor felmegyünk az említett területekre összeszedni a szemetet, nagyon keveset kapunk.”

Fontos azonban tudni, hogy a nárciszmezők nagyrészt természetes személyek magánterületei vagy közbirtokossági területek – emelte ki a polgármester. Mint mondta, a község lakóitól, akiknek saját portái vannak a közeli tanyán, nem érkezett panasz a közlekedési fennakadások miatt, ennek ellenére számolnak vele, hogy ha ilyen módon nő a népszerűség, bizonyos helyeken parkolókat kell kialakítani.

Segítve a közlekedést, ugyanakkor figyelni is fognak, hogy a nagyszámú látogatottság ne menjen a mezők rovására.

Bencze Emese

