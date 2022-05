Izrael és az Egyesült Arab Emírségek: szabadkereskedelmi megállapodás

2022. május 31. 10:36

Izrael és az Egyesült Arab Emírségek szabadkereskedelmi megállapodást írt alá kedden Dubajban - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.

Ez Izrael első szabadkereskedelmi megállapodása egy arab országgal, amely a kereskedelem fellendítését célozza a két állam között. Az ünnepélyes aláírásról Amír Hayek, Izrael Dubajban állomásozó nagykövete számolt be Twitter-fiókjában. A megállapodást több hónapig tartó tárgyalássorozat után írta alá Orna Barbivai izraeli gazdasági és ipari miniszter, valamint kollégája az Egyesült Arab Emirátusokból, Abdulla bin Touq Al Marri.



Dorian Barak, az Egyesült Arab Emírségek és Izrael Üzleti Tanácsának elnöke elmondta a ynetnek, hogy a kereskedelmi megállapodás meghatározza az adókulcsokat, az importot és a szellemi tulajdont, és több izraeli vállalatot arra ösztönöz, hogy irodákat hozzon létre az Emírségekben, különösen Dubajban.



A tanács előrejelzése szerint az év végéig csaknem ezer izraeli vállalat fog az Egyesült Arab Emírségekben vagy azon keresztül Dél-Ázsiával, a Távol-Kelettel és a Közel-Kelettel dolgozni.



"A teljes lehetőséget nem a helyi piac képviseli. Dubajban megnyílik annak a lehetősége, hogy megcélozzák a tágabb régiót, miként sok cég már meg is tette" - hangsúlyozta Barak.



Az izraeli gazdasági minisztérium az aláírást megelőzően azt közölte, hogy a megállapodás megszünteti az élelmiszerekre, a mezőgazdaságra, a kozmetikumokra, az orvosi berendezésekre és a gyógyszerekre kivetett vámokat.



"Együtt felszámoljuk az akadályokat, előmozdítjuk az átfogó kereskedelmet és az új technológiákat, amelyek szilárd alapot képeznek közös utunkhoz, hozzájárulnak a polgárok jólétéhez és megkönnyítik az üzletkötést" - mondta Orna Barbivai gazdasági és ipari miniszter hétfőn.



Az olajban gazdag Egyesült Arab Emírségek már a második kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodását írta alá, az elsőt februárban Indiával kötötte meg. Emellett a ynet értesülése szerint kétoldalú kereskedelmi tárgyalásokat folytat számos más országgal, köztük Indonéziával és Dél-Koreával annak érdekében, hogy megerősítse gazdaságát a koronavírus-járvány okozta csapás után.



Naftali Bennett izraeli miniszterelnök Twitter-fiókjában kedden történelminek nevezte az egyezséget. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy különösen rövid alatt született meg a megegyezés, mindössze két hónappal azután, hogy Mohamed bin Zájid Ál Nahaján trónörökössel, az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével Sarm es-Sejkben erről döntöttek.



Izrael és az Emírségek 2020-ban, az Öböl-menti országok közül elsőként hozták létre hivatalos diplomáciai kapcsolatukat az Egyesült Államok által közvetített Ábrahám-egyezmények részeként, melyhez később Bahrein és Marokkó is csatlakozott.



MTI