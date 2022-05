Labdarúgó NB I - Július 1-gyel távozik a Kisvárda sportigazgatója

2022. május 31. 11:05

Július 1-től már nem tölti be a labdarúgó Nb I-ben ezüstérmes Kisvárda Master Good klubjának sportigazgatói posztját Révész Attila.

A szakember ezt kedden, az M4 Sport Sporthíradó című műsorában árulta el, hozzátéve, hogy azt még nem lehet tudni, ki lesz az utódja, s az is elképzelhető, hogy a klub az eddigitől eltérő struktúrában működik majd tovább.



"Olyan széleskörű területen mozogtam és annyi feladatom volt, ami már az egészségemre ment, a szervezetem pedig jelzett, hogy ezt nem lehet tovább csinálni" - jelentette ki Révész, majd hozzátette, hogy saját cégeire is nagyobb figyelmet kell fordítania, de teljes mértékben nem távolodik el a kisvárdai egyesülettől.



"Valamilyen formában maradok, egyelőre olyan területet keresek, ami kihívást jelent a számomra. Erről a közeljövőben még egyeztetek majd, de valószínűleg az utánpótlás-nevelésben tevékenykedek a továbbiakban" - mondta a sportigazgató. Egyben jelezte, kötelességének érzi, hogy a keretet a "lehető legerősebbre" állítsa össze a következő szezon kezdetére.



"A jelenlegi törekvések a vezetőség részéről másfajta gondolkodást igényelnek, én eredménycentrikus vagyok, de azt a fejlődési görbét, amelyet az elmúlt időszakban megvalósítottam, már nem tudom továbbvinni" - fogalmazott Révész Attila, aki azt is kijelentette, "jobb játékosokat" terveznek igazolni, "mint akik most vannak".



A kolozsvári CFR-től frissen kölcsönvett Hindrich Ottóról a sportigazgató úgy vélekedett, "egy körüludvarolt, több magyar csapat által is csábított" kapust sikerült megszerezniük, aki segíteni tud a Kisvárdának, s mivel 19 éves, a kötelezően foglalkoztatott fiatal játékosok szabályában szereplő előírásoknak is megfelelnek így.



"Úgy gondolom, hogy a magyar futballnak is jót tesz az ő érkezése, a későbbiekben akár a szövetségi kapitány számára is egy újabb választási lehetőséget jelenthet kapusposzton" - mondta Révész.

Hindrich – gsp



A Kisvárda története legeredményesebb idényén van túl, bajnoki második helyének köszönhetően pedig az európai Konferencia-liga selejtezőjében szerepelhet.

MTI