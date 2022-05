Megszűnnek a csapadékgócok, szűrt napsütéses időre számíthatunk

2022. május 31. 16:38

Várható időjárás szerda éjfélig: kedden a még erősen felhős tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, estig csapadék nem lesz. Éjszaka északnyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és éjfél körül előbb az északnyugati, nyugati határ mentén, majd kelet felé terjedve, vonulva több helyen várhatóak záporok, zivatarok.



Szerdán a déli órákra a keleti megyékben is megszűnnek a csapadékgócok, ott is csökken a felhőzet, így ezt követően fátyolfelhős, szűrt napsütéses időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, késő estig csapadék nélkül. Szerda késő este a nyugati határszélen lehetnek újra záporok, illetve egy-egy zivatar. Csak a zivatarokat kísérhetik erős széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, de az északi völgyekben hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 24 és 29 fok között valószínű.



MTI