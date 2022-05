Virág Barnabás: folytatódik a fokozatos alapkamat-emelés

2022. május 31. 17:16

Folytatódik a fokozatos alapkamat-emelés, miközben az egyhetes betéti kamatot a korábbi ütemben növeli a jövőben is a jegybank - mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke a kamatdöntést követő online háttérbeszélgetésen kedden.

A két kamat az év második felében érhet össze - tette hozzá, megjegyezve, hogy az egyhetes betét kamata júliusban 7 százalék fölötti szintre juthat.



Megerősítette, hogy a kamatemelési ciklus, a monetáris szigorítás addig tart, amíg az infláció növekedése megáll, és a kondíciók biztosítják a jegybanki inflációs cél elérését, az év második felében biztosan marad a szigorítás.



"A megállás nem opció" - fogalmazott az alelnök arra a kérdésre válaszolva, hogy több régiós jegybanknál a szigor enyhítésére utaló jelek mutatkoznak. Az MNB a saját útját járja - tette hozzá a jegybank alelnöke, aki szerint "hosszabb időre" lesz szükség az infláció legyőzésére.



Virág Barnabás hangsúlyozta, hogy a monetáris politika rugalmasságának megőrzése is fontos, hogy a jegybank képes legyen reagálni a folyamatokra. Ha helyzet van, a jegybank kész bármely eszköz alkalmazására a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása és fő célja, az inflációs cél fenntartható elérése érdekében - jelentette ki az alelnök.



A jegybank szerint rövid távon az infláció erősödése látszik. Májusra 10,5 százalék feletti drágulást sem tartanak kizártnak. Az inflációért a jegybank szerint 50 százalékban az élelmiszerek drágulása felel. Az alapanyagok drágulása, a külső költségoldali hatások gyorsan épülnek be az árakba.



A jegybank kiemelten követi a bérek alakulását is. A magas bérkiáramlást a feszes munkaerőpiaci helyzet okozza, alapvetően a képzett munkaerőért folytatott verseny - magyarázta Virág Barnabás.



Szólt arról is, hogy a jegybank szerint a magyar gazdaság erős növekedési képessége megmaradt. A magyar gazdaság növekedési mutatója az Európai Unióban továbbra is a leggyorsabbak között marad - tette hozzá.



A kormányzati intézkedéseket értékelve méltatta, hogy a kormányzat elkötelezett a hiánycélok tartása mellett idén és jövőre. Ugyancsak fontos üzenetnek nevezte, hogy 60 százalékban a kiadásokat csökkentik az intézkedések. A kiadások csökkentésével szerinte az infláció elleni küzdelem is könnyebben megnyerhető. A jegybanknál úgy vélik, az inflációt nem növelik a bejelentett intézkedések, ugyanakkor a versenyképesség javítását is szükségesnek tartják.



MTI